Ni Jalisco ni CDMX: una famosa marca de moda estadounidense abre su primera tienda en este estado de México

Este 2026, la icónica marca californiana Sundek, que definió la estética del surf en los años 70, ha elegido a Nuevo León como su puerta de entrada oficial en México, instalando su primera tienda física en uno de los puntos más exclusivos del país.

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Dónde queda la nueva tienda de Sundek en México

Sundek abrió sus puertas en Punto Valle, el town center de lujo ubicado en San Pedro Garza García. La estrategia es clara: captar a un consumidor con alto poder adquisitivo que busca durabilidad y herencia por encima del fast fashion.

Aunque la Ciudad de México y Guadalajara no se quedan fuera del radar, su presencia ahí será distinta. La marca selló una alianza con El Palacio de Hierro para integrarse en sus corners especializados, pero la experiencia completa de la boutique "insignia" se queda, por ahora, en tierras regiomontanas. Para el resto del país, la firma habilitó simultáneamente su plataforma digital oficial.

¿Qué tipo de prendas se encuentran en la marca?

Si bien Sundek es mundialmente famosa por sus Rainbow Boardshorts, esos pantalones de nylon de secado rápido con el arcoíris en la parte trasera, su desembarco en México en este primer trimestre de 2026 trae una propuesta integral:



Línea completa para la familia: El concepto "mini-me" permite que padres e hijos coordinen sus looks con la misma estética técnica.

El concepto "mini-me" permite que padres e hijos coordinen sus con la misma estética técnica. Materiales de alto rendimiento: Las prendas cuentan con materiales hidrofóbicos y costuras reforzadas pensadas para el movimiento real.

Las prendas cuentan con materiales hidrofóbicos y costuras reforzadas pensadas para el movimiento real. Moda urbana: La colección incluye polos de algodón orgánico, sandalias técnicas y accesorios resistentes al salitre, diseñados tanto para la playa como para un estilo relajado en la ciudad.

¿Por qué la marca eligió México?

La llegada de la marca, operada en el país por Markestrat, responde al auge de los Surf Camps de lujo y el crecimiento de destinos como la Riviera Maya, Sayulita y las costas de Oaxaca.

Según Juan Manuel Padilla, director comercial de la operadora, la esencia de la firma conecta con un mexicano contemporáneo que busca funcionalidad sin sacrificar el diseño.

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