Antes de la sede que cambiará a Nuevo León: estas son todas las tiendas de Costco en el estado
Mientras avanza el proyecto más ambicioso de Costco en la región, estas son las sucursales que ya operan en el estado.
El crecimiento de Costco en Nuevo León no se detiene. A la espera de la apertura de su nueva tienda en Escobedo, la cadena ya cuenta con varias sucursales activas en el estado, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, donde concentra su operación actual.
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Las tiendas de Costco que ya operan en Nuevo León
Antes de la llegada de la nueva sede, Costco mantiene presencia en puntos estratégicos que cubren distintas zonas del área metropolitana.
Estas son las sucursales disponibles actualmente:
- Monterrey Carretera Nacional
Carretera Nacional Km. 268 +500
- Monterrey (San Pedro)
Av. Lázaro Cárdenas 800
- Monterrey Cumbres
Alejandro de Rodas 6767
Estas tiendas permiten a los socios acceder a productos al mayoreo, servicios y promociones en distintos puntos clave del estado.
El nuevo Costco en Escobedo que cambiará el mapa comercial
El proyecto en desarrollo en Escobedo avanza con rapidez y ya supera el 70% de construcción, con una propuesta que destaca por su tamaño y servicios integrados.
Entre sus características principales se encuentran:
- 7 hectáreas de terreno total
- 20,000 metros cuadrados de tienda
- 35,000 metros cuadrados de estacionamiento
- Gasolinera dentro del complejo
- Inversión estimada de 100 millones de dólares
- Generación de alrededor de 2,000 empleos
Ubicado sobre Avenida Sendero, este nuevo Costco busca convertirse en un punto clave para el norte del área metropolitana, en una zona con fuerte crecimiento residencial y comercial.
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