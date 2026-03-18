Antes de la sede que cambiará a Nuevo León: estas son todas las tiendas de Costco en el estado

El crecimiento de Costco en Nuevo León no se detiene. A la espera de la apertura de su nueva tienda en Escobedo, la cadena ya cuenta con varias sucursales activas en el estado, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, donde concentra su operación actual.

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Las tiendas de Costco que ya operan en Nuevo León

Antes de la llegada de la nueva sede, Costco mantiene presencia en puntos estratégicos que cubren distintas zonas del área metropolitana.

Estas son las sucursales disponibles actualmente:



Monterrey Carretera Nacional

Carretera Nacional Km. 268 +500

Carretera Nacional Km. 268 +500 Monterrey (San Pedro)

Av. Lázaro Cárdenas 800

Av. Lázaro Cárdenas 800 Monterrey Cumbres

Alejandro de Rodas 6767

Estas tiendas permiten a los socios acceder a productos al mayoreo, servicios y promociones en distintos puntos clave del estado.

El nuevo Costco en Escobedo que cambiará el mapa comercial

El proyecto en desarrollo en Escobedo avanza con rapidez y ya supera el 70% de construcción, con una propuesta que destaca por su tamaño y servicios integrados.

Entre sus características principales se encuentran:



7 hectáreas de terreno total

20,000 metros cuadrados de tienda

35,000 metros cuadrados de estacionamiento

Gasolinera dentro del complejo

Inversión estimada de 100 millones de dólares

Generación de alrededor de 2,000 empleos

Ubicado sobre Avenida Sendero, este nuevo Costco busca convertirse en un punto clave para el norte del área metropolitana, en una zona con fuerte crecimiento residencial y comercial.

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