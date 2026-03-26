Marina inicia búsqueda de dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe Mexicano

La Secretaría de Marina por medio de la Armada de México, dio a conocer que se activó el Plan Marina para localizar a dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe Mexicano que zarparon con destino a La Habana, Cuba desde el pasado viernes 20 de marzo con ayuda humanitaria.

A través de un comunicado oficial del Gobierno de México se detalló que entre las dos embarcaciones de tipo velero, iban a bordo nueve tripulantes de diferentes nacionales que zarparon desde Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo.

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⛵🔎 La Marina busca dos veleros con nueve tripulantes que zarparon el 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con ayuda humanitaria rumbo a Cuba; hasta ahora no hay registro de su llegada a La Habana pic.twitter.com/M4eDDLfrJR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 27, 2026

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¿Qué dijo la Marina sobre las embarcaciones perdidas?

De acuerdo con lo mencionado por la misma Marina, las dos embarcaciones desaparecidas tenían previsto arribar entre el pasado 24 y 25 de marzo a la zona de La Habana en Cuba, sin embargo hasta el momento no se ha tenido información sobre su paradero.

Tras ello, se detalló que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes para salvaguardar la vida humana en el mar, los cuales incluyen búsquedas coordinadas con el propósito de ampliar las capacidades de localización.

De manera paralela a las acciones implementadas por el Estado Mexicano, se mantiene una coordinación internacional mediante comunicación con agencias de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Marina emplea operaciones en campo para dar con las embarcaciones

Las autoridades mexicanas señalaron que se han llevado a cabo el despliegue de unidades de superficie y aéreas, las cuales incluyeron aeronaves tipo Persuader para ejecutar patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta que se estima pudieron utilizar las embarcaciones desde su salida de Isla Mujeres.

“De igual forma, se mantiene un monitoreo permanente y análisis continuo de la información disponible, lo que permite la actualización del plan de acción de búsqueda”, se lee en el comunicado del Gobierno de México.

Marina mantiene coordinación en Isla Mujeres y Yucalpetén

Vale la pena mencionar que de igual forma, se dio a conocer que se estableció coordinación interinstitucional con la Capitanía del Puerto de Isla Mujeres en Quintana Roo, así como con instancias técnicas para el análisis de información marítima en la zona.

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