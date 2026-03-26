La marca española Cortefiel llega a Jalisco y abre su nueva tienda en un lugar estratégico del estado

El mapa de la moda europea en México sigue creciendo y esta vez el foco está en el occidente. La firma española Cortefiel acaba de dar un paso decisivo en su estrategia de expansión al inaugurar su nueva tienda en uno de los puntos con mayor plusvalía de Guadalajara: el centro comercial Midtown Jalisco.

Para el gigante textil Tendam (la empresa matriz detrás de la marca), esta apertura representa la consolidación de un plan de negocios que ya operaba con éxito en la ciudad a través de otras de sus líneas.

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¿Dónde queda la nueva tienda de Cortefiel en México?

La nueva boutique de Cortefiel se instaló estratégicamente en la planta baja del complejo Midtown Jalisco. El objetivo es facilitar el acceso inmediato de los clientes habituales y aprovechar el flujo constante de personas que visitan este desarrollo de usos mixtos.

Con esta apertura, el grupo español refuerza una red comercial que ya supera las 80 tiendas distribuidas en las ciudades más importantes de la República Mexicana.

México: El refugio de la inversión española

México se ha convertido en el destino prioritario para las inversiones de este grupo fuera de las fronteras europeas. La recepción de las marcas españolas en territorio nacional ha sido tan sólida que la empresa ha decidido acelerar el ritmo de aperturas para no ceder terreno ante la competencia de otras firmas internacionales.

Para los entusiastas de la moda en Jalisco, la llegada de Cortefiel significa tener a la mano una propuesta que equilibra la elegancia clásica con las tendencias actuales, sin tener que salir de la zona metropolitana de Guadalajara.

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