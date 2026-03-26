Costco cierra sus puertas en Querétaro, Jalisco y todo México por 24 horas: qué pasará con tu membresía

Si tienes planeada la vuelta al súper para el primer fin de semana de abril, mejor ajusta tu agenda. Costco Wholesale confirmó que todas sus tiendas en México, sin excepción, dejarán de operar por un día completo. La medida ha levantado dudas entre los clientes de Querétaro, Jalisco y el resto del país, sobre todo por la incertidumbre de qué sucede con el pago de su suscripción anual ante un cierre de esta magnitud.

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¿Por qué no abrirá Costco el 5 de abril?

La fecha marcada en el calendario es el domingo 5 de abril de 2026. Aunque en México el Domingo de Pascua no es un día feriado oficial ante la ley, la empresa mantiene una política institucional de otorgar descanso total a sus empleados en esta jornada.

No es un movimiento improvisado; la cadena suele aplicar estos "apagones" comerciales en fechas clave como Navidad o Año Nuevo. El cierre será total y afectará a todas las unidades en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Cancún y Tijuana. Prácticamente, el ecosistema físico de la marca se detendrá durante 24 horas.

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¿Qué pasa con tu membresía durante el cierre?

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es si este día de inactividad tiene algún impacto legal o administrativo en su contrato con la tienda. La respuesta de Costco es tajante: no hay de qué preocuparse.



Vigencia intacta: Tu membresía seguirá activa y sin cambios.

Tu membresía seguirá activa y sin cambios. Sin cancelaciones: El cierre no afecta el estatus de socio ni invalida beneficios.

El cierre no afecta el estatus de socio ni invalida beneficios. Trámites innecesarios: No se requiere ninguna acción por parte del cliente para "reactivar" nada tras la pausa.

Alternativas y reapertura

Para quienes tengan urgencia de algún artículo ese domingo, la plataforma digital se perfila como la única vía de escape, aunque debes considerar que los tiempos de entrega se ajustarán al reinicio de labores. Las tiendas físicas retomarán su horario habitual el lunes 6 de abril.

La recomendación para los socios es anticipar las compras al viernes o sábado previo, ya que históricamente, el día anterior a estos cierres programados suele registrar una afluencia de clientes mucho mayor a la de un fin de semana común.

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