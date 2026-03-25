Retrasos en más de cinco líneas del Metro CDMX hoy 25 de marzo

La mañana de este miércoles 25 de marzo se registran importantes retrasos en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), lo que ha provocado saturación en andenes y trenes, así como molestias entre los usuarios que se dirigen a sus actividades.

De acuerdo con reportes ciudadanos y mensajes oficiales del propio Metro, las demoras alcanzan entre los 10 y 20 minutos en varias rutas clave, afectando la movilidad en distintos puntos de la capital,

#MetroAlMomento:

Las Líneas 3, 8 y B registran alta afluencia; se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.



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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 25 de marzo?

La situación más complicada se reporta en varias líneas del sistema, más de las que se dicen oficialmente:



Línea B : retrasos de entre 15 y 20 minutos

: retrasos de entre 15 y 20 minutos Línea 9 : demoras de aproximadamente 15 minutos

: demoras de aproximadamente 15 minutos Línea 8 : retrasos superiores a los 15 minutos, con alta concentración de usuarios

: retrasos superiores a los 15 minutos, con alta concentración de usuarios Línea 3: tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos

tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos Línea 2: demoras cercanas a los 15 minutos

A través de sus canales oficiales, el Metro CDMX pidió a los pasajeros seguir las indicaciones del personal y permitir el cierre adecuado de puertas para agilizar el servicio.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Estaciones cerradas en el Metro CDMX hoy

Además de los retrasos, el sistema de transporte informó sobre el cierre de algunas estaciones importantes:

Las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso debido a trabajos de rehabilitación.

En ambos puntos no se permite el ascenso ni descenso de personas usuarias, por lo que se recomienda tomar previsiones y buscar rutas alternas. Estas afectaciones se suman a los retrasos reportados, lo que complica aún más la movilidad en horas de alta demanda.

Bloqueos y rodadas provocarán tráfico pesado en varias alcaldías de CDMX Para que llegues a tiempo a tu destino, te decimos en qué alcaldías de la capital habrá cierres viales este miércoles. 25 marzo, 2026

¿Hay afectaciones en el Metrobús CDMX hoy?

El sistema Metrobús de la Ciudad de México opera con normalidad hasta el momento; sin embargo, usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea 7, así como en la Línea 2.

Autoridades capitalinas mantienen monitoreo constante del servicio y se espera que en las próximas horas se regularice la circulación en las líneas afectadas.

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