Ofertas imperdibles este Martes de Frescura 24 de marzo en todas las tiendas

Si tu bolsillo ya se encuentra medio vacío, pero quieres alimentar de manera adecuada a tu familia no puedes dejar pasar este Martes de Frescura del 24 de marzo en Walmart, que cuenta con ofertas imperdibles en frutas, verduras, así como en pollo, pescado y carne.

Con el objetivo de apoyar en la economía de las familias mexicanas, Walmart baja los precios de los alimentos esenciales para la dieta todos los martes, así que no dudes más en aprovechar las ofertas.

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Frutas en oferta por el Martes de Frescura

Uva verde el kilo: 89 pesos

Penca de plátano: 27.90 pesos

Papaya Maradol: 42.90 pesos el kilo

Piña miel: 22.50 pesos el kilo

Manzana gala: 54 pesos el kilo

Melón chino: 26.90 pesos el kilo

Mango paraíso: 35 pesos el kilo

Pera Anjou: 45.90 pesos el kilo

Sandía roja: 16.90 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 74 pesos el kilo

Verduras en oferta este Martes de Frescura

Pepino: 29.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara: 69 pesos el kilo

Jitomate saladet: 45 pesos el kilo

Papa blanca alfa: 28.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 49.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 22.50 pesos el kilo

Espárrago verde: 64 pesos el manojo

Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo

Zanahoria: 13.90 pesos el kilo



Pollo, carne y pescado a precios bajos en Walmart

Pollo

Pollo: Muslo de pollo sin piel: 159 pesos el kilo

Milanesa congelada: 144 pesos el kilo

Nuggets de pollo: 101 pesos por charola

Pescado

Filete de tilapia: 122 pesos el kilo

Filete de salmón: 449 pesos el kilo

Camarón coctelero: 189 pesos el kilo

Mojarra tilapia: 72 pesos el kilo

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