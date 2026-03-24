Ofertas imperdibles este Martes de Frescura 24 de marzo en todas las tiendas
Encuentra las mejores frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart; hay precios bajos en carne y pollo.
Si tu bolsillo ya se encuentra medio vacío, pero quieres alimentar de manera adecuada a tu familia no puedes dejar pasar este Martes de Frescura del 24 de marzo en Walmart, que cuenta con ofertas imperdibles en frutas, verduras, así como en pollo, pescado y carne.
Con el objetivo de apoyar en la economía de las familias mexicanas, Walmart baja los precios de los alimentos esenciales para la dieta todos los martes, así que no dudes más en aprovechar las ofertas.
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Frutas en oferta por el Martes de Frescura
- Uva verde el kilo: 89 pesos
- Penca de plátano: 27.90 pesos
- Papaya Maradol: 42.90 pesos el kilo
- Piña miel: 22.50 pesos el kilo
- Manzana gala: 54 pesos el kilo
- Melón chino: 26.90 pesos el kilo
- Mango paraíso: 35 pesos el kilo
- Pera Anjou: 45.90 pesos el kilo
- Sandía roja: 16.90 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 74 pesos el kilo
Verduras en oferta este Martes de Frescura
- Pepino: 29.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 69 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 45 pesos el kilo
- Papa blanca alfa: 28.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 49.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 22.50 pesos el kilo
- Espárrago verde: 64 pesos el manojo
- Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo
- Zanahoria: 13.90 pesos el kilo
Pollo, carne y pescado a precios bajos en Walmart
Pollo
- Pollo: Muslo de pollo sin piel: 159 pesos el kilo
- Milanesa congelada: 144 pesos el kilo
- Nuggets de pollo: 101 pesos por charola
Pescado
- Filete de tilapia: 122 pesos el kilo
- Filete de salmón: 449 pesos el kilo
- Camarón coctelero: 189 pesos el kilo
- Mojarra tilapia: 72 pesos el kilo
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