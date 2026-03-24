Mala calidad del aire afecta a CDMX y Edomex, así aplica el Hoy No Circula

No dejes que las multas afecten tu bolsillo y respeta el Hoy No Circula, el cual marca qué automóviles pueden transitar por el Valle de México este martes 24 de marzo.

El Hoy No Circula tiene el objetivo no solo de regular el tránsito de vehículos, sino también de disminuir los índices de contaminación que dañan gravemente la salud de las personas, así que verifica si te toca descansar.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula?

La medida aplica para los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los autos con hologramas 0 y 0 quedan exentos.

Mala calidad del aire

Aunque si bien la Fase 1 de Contingencia Ambiental no se ha activado, en los últimos días sí se ha reportado muy mala calidad del aire, sobre todo en la zona norte de la Ciudad de México (CDMX), pues las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztacalco, así como los municipios Nezahualcóyotl, Tultitlán y Coacalco del Estado de México (Edomex), han sido afectadas.

Otras alcaldías que han reportado mala calidad del aire son Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

Reporte horario del #ÍndiceAIREYSALUD por alcaldías y municipios de la #CDMX y su zona conurbada.#SIMAT_CDMX pic.twitter.com/3kzI1KRpHf — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 23, 2026

Hay que señalar que en caso de que la contaminación continúe, las autoridades podrían activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental e implementar el Doble Hoy No Circula, el cual afectará a un gran número de conductores.

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