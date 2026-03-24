Autopistas y carreteras cerradas por bloqueos hoy 24 de marzo

Distintos accidentes, así como manifestaciones, han obligado a las autoridades a cerrar carreteras y autopistas hoy martes 24 de marzo, por lo que se recomienda a los conductores a tomar precauciones y buscar alternativas viales ante los bloqueos.

La autopista México-Cuernavaca y la México-Puebla son de las más afectadas por la alta afluencia de vehículos, después de que fueran cerradas por varios minutos debido a accidentes.

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¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

Carretera Paso del Toro - Acayucan

Hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 009 + 200 de la carretera Paso del Toro - Acayucan, en Veracruz . La Guardia Nacional pide a lo s conductores tomar precauciones y bajar la velocidad al llegar a esta zona.

#TomesusPrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 009+200, de la carretera Paso del Toro - Acayucan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2b2ry47D17 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 24, 2026

Autopista Gómez Palacio-Corralitos

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) alerta del cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio-Corralitos, a la altura del kilómetro 164, dirección Corralitos. La reducción de carriles se debe a un choque por alcance entre tracto camiones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Aut. Gómez Palacio - Corralitos, km 164, dirección Corralitos. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 24, 2026

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza

Tras un choque en el kilómetro 256 de la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, dirección Acatzingo, fue cerrada la circulación de manera parcial, informó CAPUFE. Los conductores deben bajar la velocidad al llegar a la zona afectada para evitar más accidentes.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 256, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 24, 2026

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