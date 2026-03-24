Adiós celulares: Querétaro prepara multas para todos los conductores que utilicen el teléfono mientras circulan

Revisar el celular mientras manejas puede salir mucho más caro de lo que parece en Querétaro. Esta práctica, además de ser una de las más comunes entre conductores, también está entre las más sancionadas por el reglamento de movilidad.

La normativa establece que está prohibido utilizar el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo se encuentra en movimiento. En todos los casos, cualquier manipulación debe realizarse únicamente con el auto completamente detenido.

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¿Qué dice el reglamento sobre el uso del celular al conducir?

El Artículo 73 señala que los conductores deben evitar acciones que pongan en riesgo su integridad y la de otras personas. Dentro de las conductas prohibidas, se incluye de forma explícita el uso del celular mientras se conduce.

Esto abarca no solo hacer llamadas, sino también enviar mensajes, revisar aplicaciones o interactuar con el dispositivo de cualquier forma mientras el vehículo está en circulación.

El objetivo de esta medida es reducir distracciones al volante, una de las principales causas de accidentes de tránsito.

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¿De cuánto es la multa por usar el celular al manejar en Querétaro?

De acuerdo con el tabulador de sanciones, esta infracción corresponde a la fracción V del artículo, por lo que la multa va de 30 a 35 UMAs.

Con el valor actualizado de la UMA en $117.31 pesos para 2026, esto equivale aproximadamente a entre $3,519 y $4,106 pesos. Además, esta falta también implica una penalización de 3 puntos en la licencia de conducir.

Otras conductas que también pueden ser sancionadas

El mismo artículo contempla otras acciones que pueden derivar en multa, como utilizar dispositivos que distraigan al conductor, instalar pantallas en la parte frontal del vehículo o llevar objetos que obstruyan la visibilidad.

Por ello, las autoridades recomiendan evitar cualquier tipo de distracción al conducir y, en caso de necesitar usar el celular, detener completamente el vehículo antes de hacerlo.

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