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Los 6 requisitos para obtener la Beca por Bajo Rendimiento Académico de la UNAM

Los aspirantes para obtener la beca de la UNAM deben cumplir con seis requisitos específicos; hay fecha límite par hacer el registro.

Registro para recibir la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico
Los estudiantes de la UNAM deben registrarse antes de la fecha límite para solicitar la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico.|Hakbar Juárez | Getty Images

Escrito por: Adriana Pacheco

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria de la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico, que se entrega a los estudiantes de escasos recursos. Para poder acceder ella es necesario cumplir con registro y los 6 requisitos correspondientes.

La convocatoria aplicará para el ciclo escolar 2026-2 y consiste en un apoyo económico de 2 mil 500 pesos que serán pagados en una sola exhibición.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca?

  1. Ser de nacionalidad mexicana
  2. Estar inscritas (os) a partir del segundo año o semestre en algún plantel de licenciatura
  3. Ser alumnos regulares que tengan un promedio entre 6.0 y 7.99 o académicamente irregulares, con hasta máximo de diez asignaturas adecuadas
  4. Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a 9 salarios mínimos mensuales
  5. Registrar la solicitud de ingreso a la beca a través del Sistema INTEGRA
  6. Las y los alumnos que deseen solicitar su ingreso a la modalidad de beca deberán tener una cuenta de correo electrónico personal, activa y vigente, con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y con un número telefónico donde puedan ser localizadas (os)

¿Cuál es la fecha límite para hacer el registro?

Los aspirantes a la beca pueden hacer su registro hasta el 6 de abril de 2026. Los resultados con los beneficiados serán publicados el 30 de abril.

Esta beca no es compatible con la Beca Manuela Garín Pinillos Manutención 2026-2, Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País, Beca de Excelencia Formativa Bécalos-UNAM, entre otras que se otorgan para el mismo fin.

El registro para solicitar la beca debe hacerse a través del Sistema Integra o da clic en el siguiente enlace.

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