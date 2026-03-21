Es oficial: se frenarán en Nuevo León las obras del Metro de Monterrey durante estas fechas

Las obras de las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey tendrán una pausa en fechas específicas, en el marco de la preparación para el Mundial de 2026, evento en el que Monterrey, Nuevo León, será una de las sedes.

Aunque el proyecto no se detiene por completo, autoridades confirmaron que durante el periodo del Mundial se suspenderán los trabajos visibles en vialidades para evitar afectaciones en la movilidad y garantizar una mejor logística durante el evento internacional.

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Por qué se frenarán las obras del Metro en Monterrey

La pausa responde a lineamientos vinculados con la organización del Mundial, ya que no se permite la ejecución de obra civil durante el desarrollo del evento. A pesar de la suspensión, los trabajos continuarán en otras áreas y se mantienen enfocados en cumplir con los plazos establecidos.

Autoridades estatales también señalaron que el desarrollo de las líneas se mantiene dentro de lo previsto, tanto en ejecución como en presupuesto.

Como parte de los trabajos ya visibles, se han levantado estructuras elevadas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el tramo que cruza por el Parque Fundidora. En esta zona, se incorporó una pasarela sobre el viaducto, diseñada como una medida de seguridad que permitirá la evacuación de pasajeros en caso de emergencia.

Así se construye el futuro de Monterrey



Las nuevas líneas del Metro representan el proyecto de infraestructura más importante del estado. Participamos apoyando maniobras de izaje y montaje en obra, contribuyendo al desarrollo de la ciudad#infraestructura #metromonterrey #nl pic.twitter.com/jjuTwIAXan — Gruas Garcia (@gruas_garcia1) March 17, 2026

Cuánto avanzará el Metro rumbo al Mundial 2026

La estrategia contempla que, para el arranque del Mundial, ya existan tramos operativos del sistema. Debido a la magnitud del proyecto, no se espera que esté concluido en su totalidad para esa fecha, pero sí que algunas secciones entren en funcionamiento.

Hasta ahora, se proyecta que alrededor de 12 kilómetros estén en operación, lo que representa un avance significativo frente a otras líneas del Metro en la ciudad.

En total, el plan contempla aproximadamente 36 kilómetros de recorrido y 20 estaciones, con una capacidad estimada de hasta 243 mil pasajeros al día. Además, se prevé su conexión con puntos estratégicos como el Parque Fundidora y el Aeropuerto.

La participación de Monterrey en la Copa del Mundo 2026

La ciudad de Monterrey será sede de 4 partidos durante la justa mundialista, destacando un partido de dieciseisavos de final,

Domingo 14 de junio (Grupo F): UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs. Túnez

Sábado 20 de junio (Grupo F): Japón vs. Túnez

Miércoles 24 de junio (Grupo A): Sudáfrica vs. Corea del Sur

Lunes 29 de junio (Dieciseisavos de Final): 1.° del Grupo F vs. 2.° del Grupo C

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