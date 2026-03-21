Carga vehicular y cierres en carreteras por accidentes hoy 21 de marzo
Si vas a viajar en carretera este sábado toma previsiones pues hay cortes a la circulación en algunas autopistas.
Antes de salir a carretera es muy importante que consultes si hay afectaciones y hoy sábado 21 de marzo se reportan cierres viales por accidentes, estas sin las autopistas con cortes a la circulación.
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Carreteras cerradas este sábado
Caminos y Puentes Federales (Capufe) reporta carga vehicular en Libramiento Poniente Tampico.
En la autopista México Querétaro hay carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepoztlán y en el kilómetro 33 con dirección a Querétaro hay cierre a la circulación por retiro de unidad accidentada. En el kilómetro 44 con dirección a CDMX hubo un accidente entre tracto camiones y una camioneta.
Hay cierre a la circulación en la autopista Puente de Ixtla- Iguala en el kilómetro 4 por accidente.
También hay cierres en la autopista Acayucan-Cosolescaque en el kilómetro 13 con dirección a Acayucan.
En la carretea Monclova-Piedras Negras hubo un accidente en el kilómetro 112+600, por lo que se recomienda manejar con precaución.
#TomePrecauciones en #Coahuila se registra cierre parcial de la circulación tras #AccidenteVíal cerca del km 112+600, de la carretera Monclova-Piedras Negras. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/dLx83WJqfK— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 21, 2026
Hubo un accidente en la carretera Zacatecas-Altillo cerca del kilómetro 206+000.
¿Cuáles son las carreteras más inseguras?
En México algunas carreteras son más peligrosas que otras pero donde se registran más accidentes son:
- La Rumorosa (Mexicali-Tecate) debido a que tiene curvas peligrosas, pendientes y vientos fuertes.
- Autopista Durango-Mazatlán (40D) por su clima impredecible y topografía compleja.
- Coatzacoalcos-Villahermosa por el alto número de colisiones, según datos de la SICT.
Por ello, las autoridades recomiendan a los automovilistas manejar con precaución y siempre estar atento a las señales.
Carretera México-Querétaro completamente colapsada por fuerte de accidente
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