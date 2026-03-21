Carga vehicular y cierres en carreteras por accidentes hoy 21 de marzo

Antes de salir a carretera es muy importante que consultes si hay afectaciones y hoy sábado 21 de marzo se reportan cierres viales por accidentes, estas sin las autopistas con cortes a la circulación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Carreteras cerradas este sábado

Caminos y Puentes Federales (Capufe) reporta carga vehicular en Libramiento Poniente Tampico.

En la autopista México Querétaro hay carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepoztlán y en el kilómetro 33 con dirección a Querétaro hay cierre a la circulación por retiro de unidad accidentada. En el kilómetro 44 con dirección a CDMX hubo un accidente entre tracto camiones y una camioneta.

Hay cierre a la circulación en la autopista Puente de Ixtla- Iguala en el kilómetro 4 por accidente.

También hay cierres en la autopista Acayucan-Cosolescaque en el kilómetro 13 con dirección a Acayucan.

En la carretea Monclova-Piedras Negras hubo un accidente en el kilómetro 112+600, por lo que se recomienda manejar con precaución.

#TomePrecauciones en #Coahuila se registra cierre parcial de la circulación tras #AccidenteVíal cerca del km 112+600, de la carretera Monclova-Piedras Negras. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/dLx83WJqfK — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 21, 2026

Hubo un accidente en la carretera Zacatecas-Altillo cerca del kilómetro 206+000.

¿Cuáles son las carreteras más inseguras?

En México algunas carreteras son más peligrosas que otras pero donde se registran más accidentes son:



La Rumorosa (Mexicali-Tecate) debido a que tiene curvas peligrosas, pendientes y vientos fuertes.

Autopista Durango-Mazatlán (40D) por su clima impredecible y topografía compleja.

Coatzacoalcos-Villahermosa por el alto número de colisiones, según datos de la SICT.

Por ello, las autoridades recomiendan a los automovilistas manejar con precaución y siempre estar atento a las señales.

Carretera México-Querétaro completamente colapsada por fuerte de accidente