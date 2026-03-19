Ihop México abre vacante en Morelos con salario de $18,000 pesos más beneficios: requisitos y cómo aplicar

Si estás en busca de una oportunidad laboral sólida en Morelos, esta noticia te va a interesar. Resulta que Ihop México, la cadena que todos conocemos por sus desayunos americanos y que es parte de Dine Brands Global, acaba de lanzar una convocatoria para contratar a un nuevo Jefe de Cocina o Chef Operativo. La vacante es para su sucursal de Cuernavaca La Selva (junto al Costco) y tiene un atractivo paquete de compensaciones.

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¿Qué ofrecen y cuánto pagan en esta posición en Ihop?

El sueldo base que están manejando es de $18,000 pesos brutos mensuales, aunque dependiendo de las aptitudes puede subir hasta los $19,000. Lo interesante es que no se queda solo en el salario; desde el primer día te dan las prestaciones de ley, pero le suman varios "extras" que se agradecen, como un seguro de vida, fondo y caja de ahorro, y uniformes sin costo.

Además, si te quedas con el puesto, tienes acceso a comedor con descuento, capacitación pagada y un detalle que a muchos les gusta: descanso por su cumpleaños. El contrato es de tiempo completo y por tiempo indeterminado, así que si lo que buscas es estabilidad y no solo un trabajo de unos meses, esta es una opción real para hacer carrera, con la posibilidad de ir escalando y obtener aumentos salariales.

Lo que necesitas para ser el nuevo Chef de Ihop

Para postularte, es fundamental que tengas la Licenciatura en Gastronomía o Alimentos y debes demostrar al menos 4 años de experiencia como Chef de restaurante. No basta con saber cocinar; buscan a alguien que sepa moverle al control de inventarios, mermas y almacén, y que domine al derecho y al revés el Distintivo H o el ServSafe para mantener la higiene.

El reto no es menor, pues el elegido tendrá que liderar a un equipo de más de 10 cocineros, así que la tolerancia a la presión y el enfoque a resultados son básicos. Si cumples con esto, la postulación es digital a través de la plataforma de empleo donde subieron la vacante.

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