Apoyo de 40 mil pesos para arreglar tu casa; así puedes solicitarlo

¿Una de tus metas de 2026 es remodelar o mejorar tu casa? Esto se puede lograr a través de un programa social otorgado por el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP).

El apoyo económico otorgado es de hasta 40 mil pesos y prioriza a trabajadores independientes o informales que no tienen acceso a créditos como el Infonavit. Te proporcionamos los detalles completos para que verifiques si eres elegible.

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¿Dónde dan 40 mil pesos para arreglar la casa?

Remodelar una casa es esencial para aumentar su plusvalía (hasta un 25-30%), adaptar los espacios a nuevas necesidades familiares, modernizar la estética y mejorar la funcionalidad. También se realiza para solucionar problemas estructurales (tuberías/electricidad), mejorar la eficiencia energética y aumentar el confort personal.

Ya sea que desees cambiar pisos, colocar techos seguros o agregar cuartos, pero no cuentes con el presupuesto, el gobierno de Aguascalientes cuenta con el programa social que te ayudará a lograrlo.

¿Cómo registrarse para recibir la ayuda para mejorar la casa?

El proceso para ser parte de los beneficiarios es sencillo y se realiza completamente en línea. Ingresa a este enlace https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/Expediente/ui/ciudadano/Login.aspx y rellena los campos solicitados.

Una vez realizado el registro deberás esperar a que se publiquen los resultados, el IVSOP dará a conocer una lista con los folios seleccionados. El registro permanecerá abierto hasta julio 2026, por lo que contarás con el tiempo suficiente para realizar el trámite.

Si tienes dudas de cómo realizar el trámite, puedes llamar al Centro de Contacto Digital 070 o enviar un WhatsApp al 449 469 98 98.

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