Walmart remata el iPhone más barato a menos de $4000, desbloqueado y con red 5G

Si andas buscando un iPhone sin gastar una fortuna, conviene que eches un ojo a lo que acaba de aparecer en Walmart: el iPhone 12 Mini de 64 GB, reacondicionado, a $3,659 pesos. Menos de 4000 pesos por un equipo de Apple, desbloqueado y listo para usarse con la compañía que prefieras.

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Detalles y características del iPhone 12 Mini, reacondicionado en Walmart

Hace poco este mismo modelo se vendía en $4,139 pesos. La baja de $480 pesos no es un cambio menor, sobre todo si consideras que se trata de un dispositivo con chip de gama alta, cámaras competentes y el sistema operativo que muchos usuarios prefieren. La condición "reacondicionado" significa que el equipo fue revisado y puesto a punto por especialistas; puede tener algún detalle mínimo en la carcasa, pero funciona al 100%.

Para quien no está familiarizado con el término, "desbloqueado" es clave: el teléfono no viene atado a ningún plan ni compañía. Lo sacas de la caja, pones tu chip de Telcel, AT&T, Movistar o la que uses, y listo. Sin trámites extras, sin esperar a que se libere.

¿Qué ofrece exactamente este iPhone 12 Mini? Aunque su pantalla es compacta —5.4 pulgadas—, el equipo no escatima en lo importante:



Procesador A14 Bionic, el mismo que usa el iPhone 12 normal: responde rápido, abre apps sin trabas y corre juegos pesados sin calentarse tanto.

Pantalla Super Retina XDR OLED: colores intensos, negros reales y buen brillo para usar bajo el sol.

Dos cámaras traseras de 12 MP: una gran angular y una ultra gran angular, con Modo Noche y capacidad para grabar video en 4K con HDR Dolby Vision.

Protección Ceramic Shield en la parte frontal, un material que Apple diseñó para resistir mejor las caídas que los vidrios convencionales.

64 GB de almacenamiento interno: espacio suficiente para apps básicas, fotos del día a día y música, aunque si guardas muchos videos conviene revisar opciones en la nube.

Oferta en Walmart del iPhone 12 Mini.|Walmart

Cómo pagar y forma de envío del producto

La compra se puede hacer con diferentes métodos. Si prefieres no desembolsar todo de una vez, Walmart permite pagar el equipo en 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito, con cuotas cercanas a $610 pesos. También aceptan débito, crédito (Visa, Mastercard, American Express) y pagos desde su propia plataforma.

El envío llega a todo el país. Los tiempos varían según tu código postal, pero en ciudades grandes suele haber opciones de entrega exprés. Eso sí, antes de confirmar la compra, toma nota de esto: la política de devoluciones de Walmart indica que no se aceptan regresos si el equipo queda vinculado a una cuenta de iCloud o si se bloquean funciones como Face ID por configuración del usuario. Es un detalle técnico, pero importante para evitar contratiempos.

Equipos reacondicionados como este ganan espacio en el mercado mexicano porque ofrecen una alternativa real a quienes quieren entrar al ecosistema Apple sin pagar el precio de un modelo nuevo. El iPhone 12 Mini, en particular, atrae a quienes prefieren un teléfono que quepa en la bolsa del pantalón, sin sacrificar potencia ni calidad de cámara.

Con un precio por debajo de los $4,000 pesos y la opción de pagos a meses, esta oferta en Walmart se vuelve una opción a considerar para quienes buscan renovar su teléfono sin estirar demasiado el presupuesto. La clave está en entender qué significa "reacondicionado", revisar bien las condiciones de compra y, sobre todo, confirmar que el equipo cumpla con lo que necesitas en el día a día