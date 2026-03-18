Giro en la educación de Nuevo León: proponen plan de becas que llegará a 17 mil familias

El diputado local del PRI, José Manuel Valdez, propuso reforzar los programas de becas y apoyos económicos dirigidos a estudiantes de comunidades rurales en Nuevo León, al señalar que aún existen brechas importantes en el acceso y permanencia escolar, especialmente en el acceso a una beca en Nuevo León.

Durante su intervención en tribuna, el legislador planteó que la Secretaría de Educación estatal, en coordinación con autoridades federales y municipales, fortalezca estos apoyos para jóvenes de zonas rurales.

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Buscan ampliar becas para estudiantes en zonas rurales

Valdez señaló que, aunque la educación pública es gratuita, muchas familias enfrentan dificultades para cubrir gastos como transporte, alimentación o útiles escolares, lo que termina afectando la continuidad educativa.

En ese sentido, insistió en que es necesario fortalecer los apoyos económicos para que estudiantes de comunidades rurales puedan acceder y mantenerse en niveles educativos más altos.

Las becas estarían destinadas a alumnos de las comunidades de Nuevo León. |Imagen Ilustrativa

Más de 17 mil familias enfrentan este contexto en Nuevo León

De acuerdo con datos del Censo Agropecuario Nuevo León 2022 del INEGI, más de 17 mil familias en el estado se dedican a actividades agropecuarias o forestales, situación que en algunos casos lleva a que menores abandonen la escuela para apoyar en el trabajo del campo.

Ante este panorama, el legislador subrayó la necesidad de impulsar políticas públicas que amplíen las oportunidades educativas para jóvenes rurales.

Proponen también alojamiento para estudiantes

Además, recordó que presentó una iniciativa para crear la “Casa del Estudiante”, un programa que busca ofrecer alojamiento temporal a jóvenes de municipios fuera del área metropolitana que desean cursar estudios universitarios.

El exhorto para fortalecer los programas de becas fue aprobado por unanimidad en el Congreso local.

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