Chedraui prepara 147 nuevas tiendas por todo México en 2026

Grupo Chedraui confirmó su estrategia de crecimiento para 2026 y puso el foco en México con un plan de expansión que incluye la apertura de 147 nuevas tiendas, lo que marcará uno de los despliegues más relevantes del sector autoservicio en el país durante el próximo año.

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Así será la expansión de Chedraui en México

El crecimiento estará impulsado principalmente por distintos formatos comerciales, con una fuerte apuesta por tiendas de menor tamaño.

El plan contempla:



9 tiendas Chedraui

7 Super Chedraui

130 Supercito

1 tienda Arteli

Este crecimiento también implicará un aumento del 5.7% en el piso de venta en el país.

El contexto económico y las previsiones para 2026

La empresa prevé un entorno económico similar al de 2025 en México, con presiones en costos laborales que serán compensadas con mejoras en eficiencia operativa.

En cuanto a desempeño, se estima:



Crecimiento en ventas de 3% a 4% en autoservicio México

Mejora en márgenes operativos gracias a control de gastos

Estabilidad financiera respaldada por generación constante de flujo de caja

Además, el gasto de inversión (CAPEX) se mantendrá en niveles similares al año anterior, equivalente al 3.3% de las ventas consolidadas.

Expansión también en Estados Unidos

Aunque el foco principal está en México, Chedraui también continuará su crecimiento en Estados Unidos con nuevas aperturas.

Para 2026, el plan incluye:



4 tiendas El Super

1 tienda Fiesta

En este mercado, la compañía anticipa un inicio de año con ciertos desafíos, aunque espera una recuperación hacia la segunda mitad, apoyada por mejoras operativas y control de gastos.

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