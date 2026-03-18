Apagón en Jalisco hoy: Zonas de Puerto Vallarta que se quedarán sin luz durante ocho horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hoy realizará un apagón en distintas zonas de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, como parte de trabajos de mantenimiento en la red.

El corte de luz programado para este jueves 19 de marzo afectará principalmente la Zona Hotelera Sur y otras zonas turísticas del municipio durante ocho horas consecutivas.

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Apagón masivo CFE hoy, 19 de marzo 2026: colonias y horarios con todos los cortes de luz

El apagón se llevará a cabo en el municipio de Puerto Vallarta, desde las 08:00 de la mañana hasta las 16:00 horas. Las colonias donde se prevén cortes de luz son:



Mismaloya

Boca de Tomatlán

Quimixto

Las Ánimas

Yelapa

Estos son puntos clave dentro del corredor turístico que cada año recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

La CFE explicó que estas labores buscan mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más estable en el futuro, por lo que pidió comprensión a los usuarios afectados.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones, como desconectar aparatos electrónicos y organizar actividades con anticipación para reducir afectaciones. También se sugiere prever el uso de baterías portátiles, conservar alimentos refrigerados y planear actividades que no dependan de corriente eléctrica durante la mañana y la tarde de este jueves.

La paraestatal puso a disposición de los usuarios el número 071 y la aplicación móvil CFE Contigo para reportar cualquier anomalía o solicitar información específica sobre el corte de luz masivo.

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