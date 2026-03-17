Giro en el transporte de Jalisco: las tres formas que tienen los estudiantes para viajar por solo $5 pesos

La diversidad de anuncios recientes sobre los métodos de pago para usar el transporte público en Jalisco ha generado confusión entre los usuarios. Entre los más afectados se encuentran los estudiantes, quienes forman uno de los grupos que más utiliza este servicio de manera cotidiana.

Sin embargo, hay buenas noticias. Este sector ahora cuenta con más opciones oficiales para viajar de forma segura, ordenada y con tarifa preferencial, de 5 pesos, gracias a los distintos métodos de pago habilitados por las autoridades estatales.

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Estas son las formas para pagar 5 pesos en el transporte en Jalisco

De acuerdo con lo anunciado por el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, existen tres tarjetas principales, y una opción adicional, que permitirá a los estudiantes acceder al subsidio en el transporte público:

Tarjeta Mi PasajeEs la opción tradicional que ya utilizaban miles de estudiantes en el estado. Continúa siendo válida para pagar tarifa preferencial, por lo que no es obligatorio cambiarla de inmediato.

Tarjeta Yo Jalisco: Forma parte de los apoyos impulsados por el gobierno estatal. Permite acceder a descuentos en el transporte y sigue vigente como una alternativa para pagar 5 pesos por viaje.

Tarjeta Única al Estilo Jalisco: Es el nuevo sistema que busca concentrar los apoyos sociales. Aunque no es obligatoria, se perfila como la opción principal hacia el futuro para administrar este subsidio.

Credencial de estudiante de la UdeG: Tras acuerdos con la Federación de Estudiantes Universitarios, también se aceptará la credencial oficial de la Universidad de Guadalajara, siempre que cuente con chip habilitado para el transporte público.

Quiero compartirles una información muy importante sobre los distintos métodos con los que las y los estudiantes de Jalisco podrán activar su tarifa preferencial de 5 pesos para el transporte público.



Tendrán validez la tarjeta de Mi Pasaje que se usaba anteriormente, también la… pic.twitter.com/a9rD2WH3do — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 12, 2026

Qué necesitan los estudiantes para acceder al descuento

Las autoridades dejaron claro que no existe ningún condicionamiento adicional para obtener la tarifa preferencial.

Las y los estudiantes únicamente deben comprobar su estatus académico presentando su kárdex y CURP, además de realizar el proceso habitual de activación de cualquiera de las tarjetas disponibles.

Este beneficio aplica para estudiantes de distintos niveles educativos y forma parte de una estrategia para evitar la deserción escolar, facilitando que continúen con sus estudios.

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