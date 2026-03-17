Jalisco lanza curso gratuito para servidores públicos: durará 40 horas y en pocos días cierra la inscripción

El programa “Dando Alas a la Ternura”, impulsado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública en conjunto con World Vision México, abrió una nueva convocatoria para un curso gratuito en Jalisco que busca capacitar a servidores públicos en temas de crianza positiva y prevención de la violencia.

Se trata de un curso gratuito que se impartirá de forma virtual, y que tiene como fecha límite de registro el 20 de marzo, con una duración de 40 horas, por lo que las personas interesadas deberán registrarse en los próximos días antes de que cierre la inscripción.

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Así es el curso gratuito que ofrece Jalisco

“Dando Alas a la Ternura” llega a su segunda edición como una estrategia enfocada en promover prácticas de crianza basadas en el respeto y la no violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

La capacitación está dirigida a servidores públicos municipales que trabajen en áreas relacionadas con la prevención social de la violencia, además de contemplar la formación de 43 servidoras y servidores públicos estatales, quienes fungirán como replicadores del programa.

El curso se divide en dos bloques principales: Ambientes de Aprendizaje y el modelo de “Dando Alas a la Ternura”, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que puedan aplicarse directamente en territorio.

Se buscará la formación de 43 servidoras y servidores públicos estatales, quienes fungirán como replicadores del programa.|Imagen Ilustrativa

Temas que incluye la capacitación

Durante las 40 horas de formación se abordarán distintos temas enfocados en mejorar la intervención comunitaria y el trabajo con población infantil y adolescente, entre ellos:

Técnicas de facilitación de grupos

Metodologías participativas

Práctica de la escucha activa

Prevención del maltrato infantil

Educación con perspectiva de género

Conceptos como adultocentrismo y crianza afectiva

Además, como parte del proceso, las y los participantes deberán replicar lo aprendido en sus comunidades, con acompañamiento metodológico, lo que permitirá ampliar el impacto del programa en el estado.

Qué instituciones participan

En esta edición participan diversas dependencias del Gobierno de Jalisco vinculadas a la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, entre ellas:

C5 Escudo Urbano

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Consejo de la Judicatura del Estado

Consejo Estatal de Seguridad Pública

COESIDA

Centro Estatal de Fomento a la Lectura

Secretaría de Cultura

Secretaría de Educación

Secretaría de Igualdad Sustantiva

Secretaría de Salud

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Transporte

SIPINNA

Protección Civil Jalisco

Para registrarse, es necesario escribir a esta dirección de correo electrónico.

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