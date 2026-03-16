¡Aguas con las multas! Así aplica el Hoy No Circula este 16 de marzo

Automovilistas presten atención porque quienes no respeten el Hoy No Circula este lunes 16 de marzo es muy seguro que se ganen una multa económica que afecte sus bolsillos, así que te decimos qué placas no deben circular en el Valle de México.

En los últimos días la calidad de aire ha sido bastante mala en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que ha preocupado a los automovilistas de que se vuelva a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula?

De acuerdo a lo estipulado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el Hoy No Circula aplicará para todos los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y2. Los autos que están exentos son los que tienen holograma 00 y 0.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 9 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Uc8X7dm70T — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 9, 2026

Mala calidad del aire en el Valle de México

Durante la semana pasada se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental debido a la concentración de partículas contaminantes en el aire, por lo que se tuvo que aplicar el Doble Hoy No Circula y suspender la movilidad de las personas con problemas de salud respiratorias y crónicas.

El sábado 14 y domingo 15, la mala calidad del aire también se hizo presente en la mayoría de las alcaldías, sobre todo en la zona sur de la capital. Sin embargo, las autoridades no activaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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