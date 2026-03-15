El municipio de Puebla que plantó más de 1,500 árboles para rescatar una laguna

Más de 1,500 árboles fueron plantados en la Laguna de Chignahuapan, Puebla, como parte de una jornada ambiental que busca recuperar este cuerpo de agua y fortalecer la conservación de la zona.

Entre las especies sembradas se encuentran ahuehuetes, sauces, pinos blancos y ocote, árboles que contribuirán a restaurar el ecosistema del área y mejorar las condiciones ambientales alrededor de la laguna.

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Buscan recuperar la Laguna de Chignahuapan

Durante la jornada también se realizaron recorridos en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, con el objetivo de recopilar información que permita impulsar nuevas acciones para la protección ambiental en la región.

Estas actividades forman parte de una estrategia que busca fortalecer la conservación de espacios naturales en el estado, además de generar herramientas que permitan atender problemáticas ambientales en distintos municipios.

Lirio acuático podría convertirse en fertilizante

Uno de los retos que enfrenta actualmente la laguna es la presencia de lirio acuático, una planta que cubre parte del cuerpo de agua y puede afectar su equilibrio ecológico.

Chignahuapan forma parte de los Pueblos Mágicos de Puebla.|Imagen Ilustrativa

Autoridades ambientales señalaron que esta planta podría aprovecharse de forma sustentable para la elaboración de fertilizantes y otros productos, como adoquines o pellets, por lo que ya se analizan proyectos que permitan darle un uso productivo y reducir su impacto en la laguna.

Chignahuapan, un municipio con riqueza natural

Chignahuapan es uno de los municipios con mayor atractivo natural en la Sierra Norte de Puebla. Además de su laguna, el lugar es conocido por sus paisajes boscosos, sus aguas termales y por ser uno de los principales productores de esferas navideñas en México.

Entre sus principales atractivos se encuentran el Salto de Quetzalapan, una cascada rodeada de bosque; el Santuario del Honguito, una formación natural ubicada en una cueva; y sus diversos senderos ecoturísticos que permiten explorar la riqueza natural de la región.

Estas características han convertido a Chignahuapan en un destino turístico importante en Puebla, donde la conservación del entorno natural también forma parte del desarrollo económico y comunitario del municipio.

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