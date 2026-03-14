Muere Diego Osuna, hijo del CEO de BBVA México, en accidente en la autopista del Edomex

La noche del viernes se registró un accidente fatal en la autopista Toluca-Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende, en el Estado de México. El choque provocó la muerte de tres jóvenes, entre ellos Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

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El siniestro ocurrió en un tramo de cuota de la carretera y obligó al cierre total de la vía durante varias horas. Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados y realizar labores de rescate, mientras autoridades estatales iniciaron una investigación para determinar las causas del impacto.

¿Quiénes eran las víctimas fatales?

Entre las víctimas del accidente se encuentra Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo del director general de BBVA México. La noticia generó gran conmoción tanto en el ámbito empresarial como en redes sociales.

También murieron Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en el mismo vehículo. De acuerdo con los primeros reportes, los tres jóvenes se dirigían a Valle de Bravo para pasar el fin de semana cuando ocurrió el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El choque fue frontal y de alta intensidad. En el percance estuvieron involucrados una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada y un camión de carga Isuzu blanco.

El impacto dejó ambos vehículos con daños severos. La fuerza del choque bloqueó completamente la circulación en ambos sentidos de la autopista, lo que provocó largas filas de automóviles y la intervención de autoridades viales para controlar la zona.

¿Qué pasó con los heridos?

Además de las víctimas fatales, tres personas resultaron gravemente lesionadas. Entre los heridos se encuentran dos jóvenes de 17 años y uno de 19 años.

Los paramédicos que llegaron al sitio estabilizaron a los afectados y los trasladaron a hospitales cercanos. Hasta el cierre de esta información permanecían bajo observación médica mientras recibían atención especializada.

¿Qué han dicho las autoridades y el mundo empresarial?

El fallecimiento de Diego Osuna provocó múltiples mensajes de condolencia en redes sociales por parte de figuras públicas y representantes del sector empresarial.

Entre las reacciones destacaron:



Marcelo Ebrard, quien expresó condolencias a la familia Osuna

Francisco Cervantes Díaz, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que lamentó la pérdida del joven

CONCAMIN, que publicó un mensaje institucional dirigido al director de BBVA México

Las autoridades del Edomex mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.