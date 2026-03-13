Kit de Xiaomi Redmi Note 15 Pro con cámara de 200MP, smartwatch y audífonos inalámbricos en remate en Liverpool
Liverpool sorprendió a los consumidores al anunciar un remate agresivo en uno de los dispositivos más codiciados del año: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G en KIT, es decir, incluye smartwatch y audífonos inalámbricos.
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G destaca por su pantalla AMOLED CrystalRes de gran tamaño, conectividad 5G y amplia capacidad de almacenamiento, características que lo colocan como una alternativa atractiva.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro precio
Con un precio de lista original de $9,999.00, el equipo ha sido rebajado a tan solo $7,999.20, lo que representa un descuento directo significativo cercano a los $2,000 pesos respecto a su precio original, ideal para quienes buscan potencia y almacenamiento sin afectar el bolsillo.
La promoción incluye hasta 20 meses sin intereses pagando solo $499.95 mensuales, facilitando el acceso a tecnología de vanguardia. Disponible en colores gris titanio y negro, el equipo destaca por su rendimiento 5G y diseño premium.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro características
Xiaomi Redmi Note 15 Pro es un gama media-alta lanzado a principios de 2026, destacando por su pantalla AMOLED de 6.83" (1.5K, 120Hz, 3200 nits), procesador MediaTek Dimensity 7400-Ultra, y cámara trasera principal de 200MP con OIS. Cuenta con una gran batería de 6580 mAh, carga rápida de 45W, resistencia IP68/IP69K y hasta 12 GB de RAM.
- Pantalla: AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K (2772 x 1280), 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3,200 nits, protegida por Gorilla Glass Victus 2.
- Procesador: MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm).
- Memoria RAM: 8 GB o 12 GB LPDDR4X.
- Almacenamiento: 256 GB o 512 GB UFS 2.2.
- Cámara trasera: Principal de 200 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y sensor de 1/1.4", ultra gran angular de 8 MP. Cámara Frontal: 20 MP.
- Batería y carga: 6,580 mAh con carga rápida por cable de 45 W y carga reversible de 22.5 W.
- Sistema Operativo: HyperOS (basado en Android 15).
- Resistencia: Certificación IP68/IP69K (resistencia al polvo y agua de alta presión).
- Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC.
