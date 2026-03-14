Jalisco confirma becas del 100% en universidades privadas: estos son los beneficiarios

Estudiar una carrera universitaria en una institución privada suele representar un reto económico para muchas familias. Sin embargo, para las hijas e hijos de policías en Jalisco, esa posibilidad puede convertirse en una realidad gracias a un programa impulsado por el gobierno estatal que busca abrirles oportunidades de formación profesional.

A través del programa Legado, el estado ofrece becas que cubren el 100% de la colegiatura en universidades privadas, además de apoyos económicos adicionales para facilitar que los jóvenes continúen con su formación profesional. El objetivo es reconocer el trabajo de quienes forman parte de las corporaciones de seguridad y trasladar ese respaldo a sus familias mediante oportunidades educativas.

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Un programa para apoyar a las familias de policías

La iniciativa fue presentada en 2025 como parte de una estrategia más amplia de apoyo a los elementos de seguridad estatal. Dentro de ese esquema se incluyen acciones como capacitación, mejoras laborales y programas sociales dirigidos a sus familias.

En el caso de Legado, el beneficio se dirige directamente a los hijos e hijas de policías, quienes pueden estudiar una carrera profesional en universidades privadas sin pagar colegiatura.

Actualmente, 192 estudiantes ya forman parte del programa, quienes cursan distintas licenciaturas en instituciones educativas del estado gracias a esta beca completa.

Qué incluye la beca del programa Legado

El apoyo que reciben los estudiantes no se limita únicamente al pago de la universidad. El programa contempla distintos beneficios para facilitar que los jóvenes puedan mantenerse en sus estudios.

Entre los principales apoyos se encuentran:

Beca del 100% de la colegiatura en universidades privadas

Apoyo mensual de aproximadamente 2 mil pesos

Respaldo para gastos de transporte

Acompañamiento académico durante la carrera

El programa también contempla un constante acompañamiento durante toda la carrera. |Envato | @prostooleh

Universidades privadas que participan

Para hacer posible el proyecto, el gobierno estatal estableció alianzas con 13 universidades privadas de Jalisco, que abrieron espacios académicos para los estudiantes beneficiarios.

Entre las instituciones que participan en el programa se encuentran:

Universidad del Valle de México

Universidad Cuauhtémoc

Universidad Autónoma de Guadalajara

ITESO

Universidad Panamericana

Tecmilenio

Además de otras universidades privadas que colaboran con cupos específicos para los estudiantes del programa.

Las carreras elegidas por los jóvenes incluyen áreas como ingenierías, medicina, derecho, comercio internacional y tecnología, entre otras disciplinas profesionales.

Cómo se seleccionó a los beneficiarios

Antes de ingresar a la universidad, los aspirantes participan en un proceso de preparación conocido como Curso Semilla, un programa propedéutico diseñado para orientar a los jóvenes en la elección de su carrera.

En la primera generación del programa participaron 220 aspirantes, de los cuales 128 fueron mujeres y 92 hombres. Durante 13 semanas tomaron sesiones presenciales y virtuales que sumaron más de 600 horas de formación, enfocadas en orientación vocacional, bienestar emocional y proyecto de vida.

Tras ese proceso, 192 estudiantes obtuvieron finalmente el apoyo universitario.

Aún no hay convocatoria para una nueva generación

Aunque el programa continúa activo con su primera generación de beneficiarios, hasta el momento no se ha anunciado una nueva convocatoria ni fechas oficiales de registro para una segunda edición.

Autoridades estatales han señalado que la intención es mantener y ampliar el proyecto en el futuro, pero por ahora no se han publicado detalles sobre un nuevo proceso de inscripción para más aspirantes.

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