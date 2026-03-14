Cierre de carreteras por bloqueos y accidentes viales hoy sábado

Si estás pensando en salir a carretera para aprovechar el puente te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cierres por bloqueos y accidentes viales lo que está provocando caos y lento avance.

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¿Qué carreteras están cerradas hoy?

De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional, las carreteras que reportan afectaciones son:

Autopista México-Cuernavaca en Plaza de Cobro Tlalpan.

Autopista Mèxico-Puebla en Plaza de Cobro San Marcos.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos. Carga vehicular en dirección a Puebla, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 14, 2026

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza en el kilómetro 243, dirección Cd. Mendoza por atención de accidente de un tracto camión.

Autopista Tehuacán - Oaxaca en el kilómetro 70 hay circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente.

Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, en el kilómetro 31 con dirección Plan de Ayala hay un percance vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 31, dirección Plan de Ayala. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 14, 2026

Autopista Isla- Acayucan, en el kilómetro 154 con dirección Acayucan.

Autopista Chamapa - Lechería, en el kilómetro 9 hay un accidente con dirección Lechería.

Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan hay carga vehicular sin reporte de accidentes.

Carretera Puebla - Córdoba, con dirección a Veracruz hay cierre total a la circulación por un accidente.

Manifestantes bloquean la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande.

Carretera General Enrique Estrada – Ent. Libramiento Fresnillo hay cierre por accidente.

¿Qué hacer en caso de un accidente en la carretera?

En caso de accidente en la carretera, hay instituciones que brindan apoyo como la Guardia Nacional, Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana, los Ángeles Verdes, el escuadrón de Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Puedes llamar al número 074 para recibir apoyo.

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