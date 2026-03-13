Municipios de Jalisco en alerta por el Gusano Barrenador: ¿dónde hay casos activos?

Autoridades sanitarias de diversos municipios de Jalisco mantienen vigilancia ante la presencia del gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta a animales y puede generar daños importantes en el sector pecuario. Y es que tras varios años sin presencia relevante en el país, el parásito volvió a encender alertas en distintas regiones ganaderas.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) estatal, hasta ahora se han identificado 16 casos en total, de los cuales 13 continúan activos en distintos municipios. Aunque algunos focos ya fueron controlados, el resto permanece bajo monitoreo para evitar su propagación.

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Municipios de Jalisco con casos de gusano barrenador

Según el reporte más reciente de las autoridades estatales, los casos activos se distribuyen principalmente en municipios del sur del estado, varios de ellos cercanos a la frontera con Michoacán.

Los registros actuales incluyen:

Jilotlán de los Dolores: 4 casos confirmados

4 casos confirmados Tecalitlán: 3 casos activos

3 casos activos Encarnación de Díaz: 2 casos

2 casos Cuautitlán de García Barragán: 2 casos

2 casos Valle de Juárez: 1 caso

1 caso Pihuamo: bajo vigilancia sanitaria

bajo vigilancia sanitaria Santa María del Oro: monitoreo epidemiológico

Además, autoridades informaron que tres casos ya fueron desactivados tras aplicar los protocolos sanitarios correspondientes.

Este tipo de larva de mosca suele alimentarse del tejido vivo del ganado donde fue depositado. |Imagen Ilustrativa

Qué es el gusano barrenador y cómo se está controlando

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de los animales. Cuando las larvas nacen, se alimentan del tejido vivo, lo que puede provocar lesiones graves si no se atiende a tiempo.

Para evitar que la plaga se expanda, autoridades han implementado acciones como capacitación de veterinarios, instalación de trampas sanitarias, monitoreo en ranchos e inspecciones en el transporte de ganado.

El primer caso en el estado se detectó el 7 de noviembre de 2025 en Encarnación de Díaz, cuando autoridades sanitarias identificaron el parásito en un animal transportado desde otra entidad.

¿Representa un riesgo para el consumo de carne?

Aunque la presencia de esta plaga genera preocupación en el sector ganadero, autoridades han aclarado que no representa un riesgo directo para el consumo de carne, siempre que se cumplan los protocolos sanitarios en los rastros.

Por ello, especialistas recomiendan a los productores reportar cualquier lesión sospechosa en el ganado y solicitar atención veterinaria inmediata, ya que la detección temprana es clave para evitar la propagación del parásito.

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