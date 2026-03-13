Es oficial en todo Jalisco: aprueban una reforma que cambia el sistema de indemnizaciones

El Congreso de Jalisco dio un paso para modificar la forma en que las personas pueden reclamar indemnizaciones cuando resultan afectadas por acciones u omisiones de autoridades estatales o municipales. La Comisión de Responsabilidades del Poder Legislativo aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la que se busca simplificar estos procedimientos.

La propuesta pretende facilitar que los ciudadanos puedan exigir reparación cuando sus bienes o derechos se vean afectados por actuaciones irregulares de autoridades. Esto incluye situaciones relacionadas con servicios públicos, decisiones administrativas o incluso hechos vinculados con problemas de seguridad pública que generen daños.

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Qué cambia con la reforma sobre indemnizaciones en Jalisco

Uno de los principales argumentos detrás de la reforma es que, hasta ahora, la mayoría de los procedimientos de responsabilidad patrimonial terminan desfavorables para quienes presentan la reclamación. De acuerdo con los datos expuestos durante la discusión, alrededor del 99% de los casos se resuelven en contra de los ciudadanos, en parte debido a trámites largos y requisitos complicados.

Con los cambios aprobados en comisión se busca modificar varios artículos de la ley para que el proceso sea más accesible. Entre las principales modificaciones se encuentran:

El trámite para reclamar daños deberá ser gratuito y más sencillo para los ciudadanos.

para los ciudadanos. La ley deberá interpretarse en favor de la persona afectada cuando existan dudas en el procedimiento.

cuando existan dudas en el procedimiento. Se plantea la creación de un Fondo Ciudadano de Indemnización Expedita , destinado a cubrir reclamaciones menores a 100 UMAS de manera más rápida.

, destinado a cubrir reclamaciones menores a de manera más rápida. La autoridad deberá recabar información necesaria para el proceso , evitando que toda la carga recaiga en el ciudadano.

, evitando que toda la carga recaiga en el ciudadano. Los tiempos de resolución se reducirían de 30 a 20 días hábiles.

La reforma deberá avanzar en las siguientes etapas dentro del Congreso de Jalisco.|Imagen Ilustrativa

Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado

La responsabilidad patrimonial es el mecanismo legal que permite a una persona solicitar compensación cuando sufre daños provocados por una actuación irregular del gobierno o de sus funcionarios.

Con esta reforma, los legisladores buscan que el proceso sea más ágil y que las personas tengan mayores posibilidades de obtener una reparación cuando existan afectaciones derivadas de decisiones o fallas de autoridades estatales o municipales.

El dictamen aún forma parte del proceso legislativo, por lo que deberá avanzar en las siguientes etapas dentro del Congreso de Jalisco antes de que los cambios entren plenamente en vigor.

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