Es oficial: Jalisco aprueba una reforma que cambiará el sistema de donación de sangre

Para todas las personas que donan sangre o que han pensado hacerlo, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma a la Ley de Salud estatal que busca fortalecer la donación altruista y mejorar las condiciones en las que se realiza este proceso en hospitales y centros médicos.

La modificación fue avalada en la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones y tiene como objetivo principal impulsar la donación voluntaria, periódica y segura de sangre, además de garantizar que exista suficiente abasto para atender a pacientes que requieren transfusiones en tratamientos médicos o situaciones de emergencia.

Reforma busca aumentar la donación voluntaria de sangre

El dictamen aprobado establece que las autoridades de salud deberán fomentar activamente la donación voluntaria de sangre mediante campañas permanentes de educación e información dirigidas a la población.

Estas acciones también deberán explicar la importancia de la donación, así como los procesos relacionados con la disposición y el uso seguro de la sangre y sus componentes, con el objetivo de asegurar que los hospitales cuenten con el suministro necesario para atender a pacientes que lo requieran.

Otro de los puntos incluidos en la reforma es la capacitación del personal médico y técnico involucrado en estos procedimientos. El documento señala que se deberá preparar a personal médico, paramédico, técnico y auxiliar en temas de medicina transfusional, extracción, fraccionamiento de sangre y medidas de bioseguridad.

La reforma también indica que los donantes deberán recibir atención médica adecuada durante el proceso.|Imagen Ilustrativa

Garantizan trato digno y confidencialidad a donadores

La reforma también establece lineamientos para asegurar que las personas que decidan donar sangre reciban un trato respetuoso y digno durante todo el proceso. Entre las disposiciones se incluye la protección de la privacidad y la confidencialidad de los datos personales de los donadores.

Asimismo, se señala que los donantes deberán recibir atención médica adecuada durante la donación, además de obtener por escrito los resultados de los análisis de laboratorio realizados a su sangre.

Las autoridades de salud también deberán proporcionar orientación médica sobre dichos resultados, con el fin de que las personas donadoras conozcan su estado de salud y reciban la información necesaria por parte de personal autorizado.

