Nuevas reglas en vacantes y sueldos: Lo que cambia para las trabajadoras en México

El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que podría generar cambios importantes en la forma en que las empresas publican vacantes y establecen sueldos en México.

Con 109 votos a favor, los legisladores avalaron modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para establecer que pagar menos a una mujer por realizar el mismo trabajo que un hombre será considerado violencia laboral.

Aunque la iniciativa todavía debe ser analizada por la Cámara de Diputados; no obstante, en la práctica, esto podría influir directamente en las vacantes de empleo, los sueldos ofrecidos y los mecanismos de denuncia dentro de los centros de trabajo.

Vacantes y sueldos en México: ¿Qué deberán cambiar las empresas?

La reforma modifica el artículo 11 de la ley para establecer de manera explícita que recibir un salario menor por realizar el mismo trabajo dentro de un mismo centro laboral constituye violencia laboral.

Esto implica que las empresas deberán garantizar que las vacantes y puestos laborales tengan sueldos equitativos cuando las funciones, responsabilidades y condiciones de trabajo sean iguales, sin importar si el puesto es ocupado por un hombre o una mujer.

En la práctica, especialistas laborales señalan que las compañías deberán prestar mayor atención a aspectos como:



La estructura salarial dentro de la empresa

Los rangos de sueldo ofrecidos en vacantes

Las evaluaciones internas de puestos equivalentes

Los criterios para aumentos o promociones

Si una empresa ofrece un puesto con responsabilidades similares a otro ya existente, el salario no podrá ser menor cuando la diferencia esté basada en género.

Juzgar con perspectiva de género: justicia que escucha y reconoce la diversidad

¿Qué pueden hacer las trabajadoras si detectan sueldos desiguales?

Si la reforma es aprobada también por la Cámara de Diputados, las trabajadoras que detecten que una vacante o puesto dentro de su empresa tiene un sueldo menor pese a realizar el mismo trabajo que un hombre podrán iniciar diversos procesos.

Entre las acciones que podrían realizar están:



Presentar una queja ante el área de recursos humanos

Solicitar una revisión salarial interna

Acudir a autoridades laborales para iniciar conciliación

Denunciar actos de discriminación o violencia laboral

El reconocimiento legal de esta práctica permitiría que las autoridades investiguen casos donde exista brecha salarial dentro de una misma empresa.

Brecha salarial en México

La desigualdad salarial sigue siendo un problema global. Datos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) indican que a nivel internacional solo se ha cerrado el 60.5% de la brecha económica entre hombres y mujeres.

En México, la cifra es similar: el país ha cerrado alrededor del 61.2% de la brecha salarial, lo que significa que, en promedio, las mujeres continúan percibiendo menores ingresos que los hombres.

Si la reforma se aprueba en el Congreso, México sumaría una herramienta legal para vigilar cómo se establecen los sueldos en vacantes y puestos laborales, con el objetivo de avanzar hacia condiciones de trabajo más equitativas para las mujeres.

