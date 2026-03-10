UNAM lanza app que permite consultar su biblioteca desde el celular; pasos para obtenerla

La Biblioteca Central de la UNAM, inaugurada el 5 de abril de 1956, es el recinto bibliográfico más grande del Sistema Bibliotecario y de Información de la Máxima Casa de Estudios. Acudir a ella es un deleite, sin embargo, ahora ya se pueden consultar diversos materiales a través de una app.

La Biblioteca de la UNAM es un hito de la arquitectura moderna y la integración plástica mundial, esencial para visitar por sus monumentales murales de mosaico de piedra de Juan O'Gorman, que cubren cuatro fachadas con la historia de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Biblioteca UNAM digital: ¿Cómo funciona?

La aplicación Bibliotecas UNAM permite explorar más de un millón y medio de recursos desde el celular y acceder a servicios digitales del sistema bibliotecario universitario, sin necesidad de acudir físicamente a una biblioteca.

¿Qué se puede hacer? Entre las principales herramientas de la app destaca un buscador de materiales, que permite localizar libros o recursos digitales mediante filtros y revisar la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas. También integra un sistema de geolocalización que guía al usuario para encontrar cualquiera de las más de 140 bibliotecas del sistema universitario.

Además, incluye notificaciones sobre eventos, una sección de preguntas frecuentes, atención a usuarios y un chatbot con inteligencia artificial para resolver dudas de los usuarios.

Para la comunidad universitaria, la aplicación ofrece funciones adicionales como autopréstamo de libros mediante escaneo de código de barras, renovación en línea de materiales y consulta del historial de préstamos. También permite crear listas de lectura y revisar multas o sanciones relacionadas con el uso de los servicios bibliotecarios.

Está disponible en Google Play y App Store. Actualmente, la aplicación cuenta con casi medio millón de usuarios y se utiliza en más de 39 países de América Latina, el Caribe y algunos de Europa.

De esta forma, la UNAM busca acercar su acervo a más personas y aprovechar la tecnología para que el conocimiento esté disponible las 24 horas y desde cualquier lugar.

