El Salto inauguró nuevo bachillerato tecnológico de $49 millones: tendrá 12 aulas y abrirá este día de marzo en Jalisco

A partir del día lunes 16 de marzo, decenas de estudiantes del municipio de El Salto, Jalisco, podrán cursar el nivel medio superior gracias a la inauguración de un nuevo plantel que ampliará la oferta educativa en la región.

Se trata del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 331, una institución que contará con infraestructura académica y espacios diseñados para la formación de jóvenes en áreas tecnológicas.

Así es el nuevo bachillerato tecnológico inaugurado en El Salto

De acuerdo con autoridades estatales y federales, la construcción del nuevo centro educativo requirió una inversión de 49.3 millones de pesos en obra, además de 17.3 millones de pesos destinados al equipamiento de las instalaciones.

El plantel fue edificado sobre un terreno de 19 mil 203 metros cuadrados, con 6 mil 422 metros cuadrados de construcción destinados a espacios académicos y áreas para actividades escolares.

Entre las instalaciones que integran el nuevo bachillerato destacan:

Dos edificios educativos

12 aulas para clases

Cuatro laboratorios

Rehabilitación de un edificio existente

Cancha multifuncional y plaza cívica

Andadores y áreas verdes

Durante la etapa de construcción también se generaron 136 empleos directos y 467 indirectos, de acuerdo con los datos difundidos sobre el proyecto.

Cuándo comenzarán las clases en el nuevo CBTA de El Salto

Las instalaciones del CBTA No. 331 comenzarán a operar el lunes 16 de marzo, fecha en la que estudiantes inscritos en distintas carreras tecnológicas iniciarán sus actividades académicas.

Este nuevo plantel busca ampliar las opciones de educación media superior en la zona y ofrecer a los jóvenes una alternativa cercana para continuar sus estudios sin tener que trasladarse a otros municipios.

La escuela estará orientada a programas de formación tecnológica vinculados con el desarrollo productivo de la región.

