Hoy No Circula 10 de marzo en CDMX y Edomex, así aplican las restricciones a las placas

Si estás por salir de casa que no se te olvide checar cómo aplica el Hoy No Circula, pues todos los días está vigente para un color de engomado diferente y terminación de placas. En caso de no respetarlo podrías ganar una horrible multa que en nada ayudará a tu bolsillo.

La implementación del Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir la contaminación en las metrópolis, donde se concentran gran cantidad de vehículos y fábricas. Es por ello que aplica tanto para la Ciudad de México (CDMX) como para el Estado de México (Edomex).

¿Qué autos deben respetar el Hoy No Circula este martes?

¡Evita Multas! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que los autos que no pueden transitar por el Hoy No Circula son los que tienen engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Los vehículos que están exentos son los que cuentan con holograma 00 y 0.

Recuerda que el Hoy No Circula comienza a partir de las 5:00 de la mañana y termina a hasta las 22:00 horas, así que mientras tanto deberás tomar el transporte público.

El #HoyNoCircula de este martes 10 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

