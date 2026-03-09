Alumnos de la UAEM reportan amenazas tras marchar para exigir justicia por sus compañeras

Luego de los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) están preocupados por su seguridad, pues tras salir a marchar para exigir justicia recibieron amenazas a través de sus celulares.

Los feminicidios de las estudiantes no solo despertó el enojo de la comunidad estudiantil y de casi todo el estado, sino también miedo de que los hechos se vuelvan a repetir. En los últimos meses, la violencia hacia las mujeres ha crecido en la entidad y de acuerdo con organizaciones y colectivos, el gobierno trata de maquillar las cifras con tal de demostrar que sus estrategias sí funcionan.

Mesa central de diálogo en la UAEM

La UAEM reconoció la voz de las y los estudiantes en estas circunstancias que se viven en el entorno universitario, es por ello que propuso una mesa central de diálogo para escucharlos y establecer acciones conjuntas, el próximo martes 10 de marzo.

En la reunión también se hablará abordarán los planteamientos establecidos en el pliego petitorio, así como a la recopilación formal de propuestas y necesidades de la comunidad estudiantil en materia de seguridad, igualdad de género, no discriminación y bienestar universitario.

Morelos maquilla cifras reales de feminicidios; gobierno estatal no aplica los protocolos

Marchas para exigir justicia para Kimberly y Karol

El viernes 6 y sábado 7 de marzo, alumnos de la UAEM marcharon en las calles de Cuernavaca para exigir justicia por los feminicidios de sus compañeras. Más tarde presentaron un pliego petitorio en el que demandaron mayor seguridad y denunciaron amenazas a través de WhatsApp.

Los estudiantes habrían recibido llamadas y/o mensajes del crimen organizado con el objetivo de que detengan las manifestaciones.