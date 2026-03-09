¡Toca Metro! Hoy No Circula CDMX y Edomex lunes 9 de marzo 2026

Este lunes 9 de marzo de 2026 comienza la semana con restricciones vehiculares en la Zona Metropolitana del Valle de México. El programa Hoy No Circula CDMX y Edomex vuelve a aplicarse con normalidad, por lo que miles de automovilistas deberán dejar el coche en casa o buscar alternativas de movilidad para evitar multas, por ejemplo, el Metro de la CDMX.

Si planeas salir temprano, toma nota: algunos vehículos no podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas, de acuerdo con el calendario oficial ambiental.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan hoy lunes 9 de marzo?

Para este Hoy No Circula 9 de marzo, las autoridades ambientales establecen que deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Autos con engomado amarillo

Vehículos con terminación de placa 5 y 6

Unidades con holograma de verificación 1 y 2

Esta restricción aplica tanto para automóviles de la Ciudad de México como del Estado de México, además de algunos vehículos con placas foráneas que circulan en la región.

El objetivo del programa es reducir la emisión de contaminantes en el Valle de México y mejorar la calidad del aire, especialmente durante los días con mayor circulación vehicular.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 23 de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/2j1cwNda6V — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 23, 2026

Horario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El calendario Hoy No Circula establece un horario fijo para las restricciones:

Inicio: 05:00 horas

Fin: 22:00 horas

Durante ese periodo, los vehículos que entren en las categorías restringidas no pueden circular en las 16 alcaldías de la capital ni en municipios conurbados del Edomex.

Si se incumple la norma, los conductores pueden recibir una multamulta que va de 20 a 30 UMAs, es decir, más de 2 mil pesos, además del posible traslado del vehículo al corralón.

Autos que sí pueden circular hoy

No todos los vehículos están sujetos a la restricción del Hoy No Circula CDMX. Este lunes sí pueden circular sin problema:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Unidades de emergencia, transporte escolar y vehículos para personas con discapacidad

Estas excepciones se mantienen siempre que no se active una contingencia ambiental.

¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes?

Hasta el momento, no se ha activado el Doble Hoy No Circula para el lunes 9 de marzo de 2026, por lo que únicamente aplican las restricciones habituales del programa ambiental.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes de calidad del aire, ya que las medidas podrían cambiar si se registra alta contaminación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

