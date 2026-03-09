Tormenta invernal y frente frío golpean a México este lunes 9 de marzo, impactando varios estados

Una tormenta invernal en interacción con el frente frío número 40 provocará cambios importantes en el clima de México durante este lunes 9 de marzo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Es por eso que se recomienda estar preparados para posibles lluvias e incluso nieve en algunas zonas del norte del país.

Esto se debe a la cuarta tormenta invernal de la temporada, la cual se combina con una masa de aire frío que impulsa el sistema frontal sobre el territorio nacional, generando ambiente de temperaturas muy bajas en varios estados de la República Mexicana.

Estados más afectados por tormenta invernal y frente frío

De acuerdo con el pronóstico del SMN para el lunes 9 de marzo, los efectos más importantes se concentrarán principalmente en el norte y centro del país. Se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Además, se prevén chubascos e intervalos de lluvia en estados como: Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Estados en alerta por bajas temperaturas

El SMN también advierte posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como heladas en sierras de Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrían descender entre -10 y -5 °C.

A esto se sumarán fuertes rachas de viento que podrían superar los 80 km/h en algunos estados del norte, lo que incrementa el riesgo de tolvaneras y condiciones adversas para la circulación en carreteras.

