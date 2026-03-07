Oficial: Razón por la que se suspenden clases para alumnos de la SEP el 16 de marzo

En los próximos días de marzo alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) tendrán la oportunidad de disfrutar de un megapuente gracias a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que se suspenden las clases.

¿La razón? Un festivo oficial de 2026, es decir, las y los empleados tampoco tendrán que acudir a sus centros de trabajo. Te decimos de que fecha se trata para que lo tomes en cuenta y planees tus actividades.

Suspenden clases SEP: ¿Cuándo hay megapuente en marzo?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP y la Ley Federal del Trabajo (LFT), estudiantes y empleados suspenderán actividades el lunes 16 de marzo 2026.

Es decir, millones de personas en México podrán disfrutar de un descanso prolongado de tres días (sábado 14, domingo 15 y lunes 16), regresando a aulas y centros de trabajo el martes 17 de marzo.

Se trata de uno de los dos puentes que habrá en marzo previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026.

¿Por qué hay megapuente SEP el 16 de marzo de 2026?

La suspensión de actividades escolares se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las fechas cívicas más importantes del país. Aunque el nacimiento del expresidente mexicano se recuerda el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que el día de descanso oficial se recorra al tercer lunes del mes, lo que en 2026 corresponde al 16 de marzo.

Este ajuste permite generar un fin de semana largo o "puente", por lo que estudiantes y trabajadores tienen un día adicional de descanso.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes inician el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril de 2026, según el calendario oficial de la SEP. El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril de 2026.

