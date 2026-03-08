Clima en México hoy: Inicia cuarta tormenta invernal de la temporada; ambiente frío y vientos fuertes en estos estados

¿Cómo estará el clima en México hoy domingo 8 de marzo 2026? El frente frío número 39 se mantendrá sobre el noreste de México y, en combinación con inestabilidad atmosférica y humedad del Golfo de México, provocará rachas de viento de 40 a 60 km/h, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se prevé que durante la noche el sistema se desplace hacia Texas y deje de afectar al país.

En tanto, una circulación ciclónica sobre la península de Baja California, junto con la aproximación del frente frío número 40, dará origen a la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada, con ambiente frío, vientos fuertes y probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa.

Además, canales de baja presión favorecerán lluvias en estados del centro, oriente y sureste del país, mientras que continuará la onda de calor en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Nieve en México hoy domingo 8 de marzo 2026

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir y La Rumorosa, BC.

Clima domingo: ¿En qué estados de México lloverá hoy?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Ciudad de México.

Calor en México hoy

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Bajas temperaturas para el clima de hoy en Méxic

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

