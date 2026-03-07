Frente frío 39 traerá lluvias, vientos y calor extremo este sábado

El clima en México para este sábado 7 de marzo estará influenciado por el frente frío número 39, el cual se desplazará sobre el noreste del país e interactuará con humedad proveniente del Golfo de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta combinación provocará lluvias, rachas de viento intensas y cambios marcados de temperatura en varias regiones.

Además, una circulación atmosférica en niveles altos afectará el noroeste del territorio, lo que favorecerá aire más frío, posibles nevadas en zonas montañosas y vientos fuertes. Mientras tanto, el sur del país mantendrá temperaturas extremadamente altas, lo que generará contrastes climáticos importantes en el territorio nacional.

Lluvias y tormentas esperadas

El pronóstico indica que varias regiones del país registrarán precipitaciones de diferente intensidad durante el día.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) con descargas eléctricas y posible granizo en:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Chubascos moderados (5 a 25 mm) en:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias ligeras (0.1 a 5 mm) en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

En las sierras de Baja California existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve durante la tarde y la noche, debido al ingreso de aire frío en niveles altos de la atmósfera.

Temperaturas máximas y mínimas

El contraste térmico será uno de los rasgos principales del clima en México este sábado, con calor extremo en el sur y heladas en zonas montañosas.

Temperaturas máximas



40 a 45 °C en el istmo de Oaxaca

35 a 40 °C en estados como Jalisco, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán

30 a 35 °C en Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo y Estado de México

Temperaturas mínimas



De -10 a -5 °C en sierras de Chihuahua y Durango

De -5 a 0 °C en zonas altas de Baja California, Sonora y Zacatecas

De 0 a 5 °C en montañas del centro y sur del país

En el Valle de México, la CDMX tendrá temperaturas de 9 a 11 °C al amanecer y máximas de 25 a 27 °C, mientras que Toluca registrará entre 2 y 4 °C de mínima.

Vientos y alertas especiales

El sistema frontal también provocará rachas intensas de viento en el norte del país, lo que podría generar afectaciones locales.

Rachas de 50 a 70 km/h en:



Baja California

Chihuahua

Durango

Rachas de 40 a 60 km/h en:



Sonora

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El SMN también advirtió sobre la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fenómeno asociado con tormentas severas.

En las costas, se espera oleaje elevado de 2 a 3 metros en Baja California y de 1 a 2 metros en Baja California Sur y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones

Norte y noreste: Lluvias fuertes, tormentas eléctricas, vientos intensos y riesgo de torbellinos

Noroeste: Ambiente frío en zonas montañosas, vientos fuertes y posible nieve en sierras de Baja California

Centro del país: Cielo medio nublado con lluvias ligeras o chubascos aislados en Estado de México y Puebla

Sur y sureste: Lluvias en Oaxaca y Chiapas, además de temperaturas muy altas en Guerrero y el istmo de Oaxaca

Península de Yucatán: Chubascos dispersos con ambiente cálido a caluroso

Recomendaciones prácticas

Evitar zonas bajas o cercanas a ríos en el noreste por posibles inundaciones

Asegurar objetos exteriores como anuncios, techos ligeros o muebles por los vientos fuertes

Abrigarse durante la madrugada en regiones montañosas del norte y centro por riesgo de heladas

Mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol en estados del sur donde se prevén temperaturas extremas

Conducir con precaución en zonas con lluvia, granizo o niebla