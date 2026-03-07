Avistamiento histórico; captan a “Moby Dick” en costas de Baja California

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer el avistamiento histórico de una ballena azul albina en la zona del Parque Nacional Bahía de Loreto en Baja California, lo cual representa un hito histórico para el mundo de la biología marina nacional e internacional.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la Conanp a través de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte, que se publicaron una serie de imágenes y videos del avistamiento del ejemplar en su hábitat natural.

Video de la ballena azul con albinismo en Baja California

De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades de nuestro país, la temporada de avistamientos actual ha superado y con creces las expectativas de las y los científicos, así como de los turistas, esto gracias aparición de la ballena azul albina ahora bautizada como “Moby Dick”.

Se destacó que hasta el momento se han logrado identificar hasta 30 ejemplares distintos de la ballena azul en el Área Natural Protegida (ANP), entre los cuales sobresale la presencia de una madre junto a su cría.

La misma Conanp señaló que a diferencia de años anteriores, en este 2026 los ejemplares se han acercado mucho más a las costas de Baja California en búsqueda de alimento, así como para continuar con su navegación.

¿Por qué es histórico el avistamiento de la ballena azul con albinismo en Baja California?

El avistamiento de la ballena azul albina en las costas de Baja California es considerado como un hito sin precedentes, pues son prácticamente escasos los registros documentados de estos ejemplares con la condición de albinismo.

Por otro lado, dentro de nuestro país es un evento histórico gracias a que no se tienen registros de avistamientos de una ballena azul albina en aguas mexicanas.

La Conanp destacó que la ballena azul está catalogada a nivel internacional como especie en peligro de extinción, además de que se encuentra en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

