Revelado por el Banco de México: este es el truco definitivo para detectar billetes falsos

En México, recibir billetes falsos puede significar una pérdida económica para cualquier persona, especialmente en compras cotidianas o pagos en efectivo. Por ello, el Banco de México recomienda aprender a identificar los elementos de seguridad que incluyen los billetes en circulación.

De acuerdo con la institución, no se necesitan herramientas complejas para revisar su autenticidad. Con una simple revisión que combine tacto, vista y movimiento, cualquier persona puede verificar un billete en cuestión de segundos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El método para detectar billetes falsos en segundos

El Banco de México explica que la manera más sencilla de revisar un billete es seguir tres acciones básicas: tocar, mirar y girar. Cada paso permite identificar distintos elementos de seguridad diseñados para evitar falsificaciones.

1. Tocar el billete y sentir sus características

La textura especial del papel

Los relieves sensibles al tacto en algunas partes del diseño

2. Mirar el billete con atención

Al observarlo directamente o a contraluz se pueden identificar varios elementos de seguridad:

Registro perfecto (mirar a contraluz)

(mirar a contraluz) Marca de agua (mirar a contraluz)

(mirar a contraluz) Hilo microimpreso (mirar a contraluz)

(mirar a contraluz) Hilo de seguridad (mirar a contraluz)

(mirar a contraluz) Ventana transparente

Folio creciente

Folios impresos

Número oculto (visible con un punto de luz)

En caso de identificar un billete falso, es necesario acudir a una institución bancaria y entregarlo para su retiro. |Imagen Ilustrativa

Qué ocurre cuando se gira el billete

El tercer paso consiste en girar el billete, ya que algunos elementos cambian cuando se observan desde distintos ángulos. Esto permite confirmar su autenticidad con mayor facilidad.

Entre los elementos que se pueden identificar al girarlo están:

Elemento que cambia de color

Hilo 3D

Hilo dinámico

Denominación multicolor

Además, el Banco de México señala que también se pueden revisar otros elementos con herramientas sencillas. Por ejemplo, con un lente de aumento es posible ver textos microimpresos y fondos lineales, mientras que al observar el billete bajo luz ultravioleta o luz negra se puede detectar la fluorescencia, otro indicador de seguridad presente en el papel moneda.

Si sospechas que tienes un billete falso, el Banco de México recomienda no intentar utilizarlo para pagar. En su lugar, debes acudir a una sucursal bancaria para solicitar su revisión, donde el billete será enviado al banco central para su análisis.

Si se confirma que es falso, no se devuelve el dinero, pero el procedimiento permite retirar esas piezas de circulación y contribuir a prevenir fraudes con papel moneda.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.