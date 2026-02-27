Confirmado: todos estos billetes de 100, 200, 500 y 1000 pesos salen de circulación en México

Salvo que seas coleccionista o aficionado a la numismática, algunos de los billetes que hoy llevas en la cartera podrían estar viviendo sus últimos días en circulación. Y es que de acuerdo con el Banco de México, diversas familias de papel moneda, de 100, 200, 500 y 1000 pesos, se encuentran en un proceso de retiro gradual.

Vale la pena mencionar que esto no significa que dejen de servir de un día para otro, pero sí que comenzarán a desaparecer gradualmente cuando regresen al sistema bancario.

¿Qué billetes están saliendo de circulación?

El retiro aplica a distintas familias emitidas durante el proceso de modernización monetaria en México.

Familia B: Comenzó a circular en 1993. Sus denominaciones estaban expresadas en “nuevos pesos”, equivalentes a 1000 pesos de la unidad anterior.

Familia C: Entró en circulación en 1994 y también utilizó la denominación en “nuevos pesos”, aunque con características visuales distintas a la familia B.

Una vez en manos de instituciones bancarias, los billetes serán retirados de circulación. |Imagen Ilustrativa

Familia D: Se emitió en 1996, ya expresada en pesos como unidad vigente. Aquí se incluyen los billetes conmemorativos del 75 aniversario del Banco de México, puestos en circulación en el año 2000.

Familia D1: Incorporó nuevos elementos de seguridad.

50, 100, 200 y 500 pesos comenzaron a circular en 2001.

El billete de 20 pesos, el primero elaborado en polímero, apareció en 2002.

El de 1,000 pesos se introdujo en 2004.



Esta es una de las familias que actualmente se encuentra en retiro progresivo.

Familia F: Presentó cambios en colores, tamaño y elementos de seguridad.

El billete de 50 pesos se emitió en 2006.

El de 1,000 pesos en 2008.

También incluye denominaciones de 20 y 1,000 pesos.

¿Qué significa que un billete salga de circulación?

Cuando un billete entra en proceso de retiro, conserva su valor y puede utilizarse para cualquier pago o transacción comercial, por lo que no pierde su poder liberatorio.

La diferencia es que, cuando estos billetes llegan a los bancos mediante depósitos o cambios, las instituciones deben separarlos y enviarlos al Banco de México. A partir de ese momento ya no vuelven a entregarse al público, lo que provoca que desaparezcan poco a poco del flujo de efectivo.