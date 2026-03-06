Incendio en Punta Zicatela, Oaxaca consume en su totalidad entre 60 y 70 restaurantes

Durante la madrugada de este viernes 6 de marzo se registró un fuerte incendio en la zona de Punta Zicatela dentro del municipio de Santa María Colotepec en Puerto Escondido, Oaxaca, hecho que generó que entre 60 y 70 restaurantes y locales turísticos quedaran completamente consumidos por el fuego.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a compartir y difundir imágenes y videos de los restaurantes siendo consumidos por el fuego, esto mientras locatarios y trabajadores intentaban sofocar el incendio.

Incendio consume restaurantes en La Punta Zicatela; reportan pérdidas totales en al menos 20 locales



Según el reporte preliminar de las autoridades municipales, el incendio dejó pérdidas totales en al menos 20 locales comerciales, 15 palapas y aproximadamente 40 cabañas. pic.twitter.com/jdJOgbYlqq — Vivo Noticias (@VivoNoticiasMX) March 6, 2026

¿Qué pasó en Punta Zicatela, Oaxaca?

De acuerdo con la información oficial que se tiene hasta el momento, aún no se identifica qué fue lo que causó el incendio en Punta Zicatela, sin embargo se confirmó que fueron decenas de locales y restaurantes los que quedaron inservibles en la zona.

Trabajadores y dueños de los recintos afectados, dieron a conocer que tras el incendio que se extendió por varios metros en la zona turística, se confirmó que todo quedó en pérdida total. A pesar de ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Gobierno de Oaxaca brinda ayuda a personas afectadas por incendio

Luego de que se diera a conocer la información oficial sobre el incendio en Punta Zicatela, el Gobierno de Oaxaca dio a conocer que está acompañando en los procesos a los empresarios y trabajadores afectados por el incidente.

A través de un comunicado oficial, se señaló que distintas dependencias del gobierno local activaron las acciones de apoyo correspondientes para atender la emergencia y contribuir con la recuperación de las personas afectadas.

¿Qué tan importante es Punta Zicatela en la economía de Oaxaca?

Es importante mencionar que Punta Zicatela es una de las zonas turísticas más importantes de la costa de Oaxaca, pues se considera como un motor clave de la economía local gracias a la inversión inmobiliaria y la generación de empleos.

