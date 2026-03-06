Diputados en México avanzan con reforma laboral que pondría fin a los mensajes de tu jefe fuera de horario

Las llamadas y mensajes fuera de horario han llegado a su fin luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer el derecho a la desconexión digital en México. La medida busca garantizar que los trabajadores no estén obligados a responder comunicaciones laborales cuando su jornada haya terminado.

Este cambio surge en respuesta a una práctica cada vez más común en muchos centros de trabajo: recibir mensajes, llamadas o correos laborales fuera del horario establecido. Con el uso constante de teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería, la línea entre el tiempo personal y las obligaciones laborales se ha vuelto cada vez más difusa.

Adiós a las llamadas y mensajes fuera de horario laboral

La reforma fue avalada por unanimidad en la Cámara de Diputados y propone incorporar este derecho dentro de las obligaciones que deben respetar los empleadores. Con ello, se busca que los trabajadores puedan desconectarse de cualquier medio digital relacionado con su empleo una vez concluida su jornada laboral.

En términos generales, la modificación a la legislación laboral pretende reforzar el respeto a los periodos de descanso, así como evitar que las responsabilidades laborales se extiendan de manera informal mediante plataformas digitales o herramientas de comunicación.

Beneficios del derecho a la desconexión digital

La inclusión de este derecho en la Ley Federal del Trabajo busca adaptar la legislación mexicana a la realidad laboral actual, marcada por el uso constante de dispositivos electrónicos y plataformas digitales para comunicarse en el trabajo.

Entre los principales beneficios que plantea esta reforma destacan los siguientes:

Garantizar que los trabajadores puedan descansar sin recibir comunicaciones laborales fuera de su horario.

fuera de su horario. Evitar que las jornadas laborales se extiendan de manera informal a través de mensajes o llamadas.

Promover un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo .

. Proteger la salud mental y el bienestar de los empleados .

. Impulsar que las empresas establezcan reglas claras sobre la comunicación laboral fuera de horario.

El reconocimiento del derecho a la desconexión digital ya existe en varios países y forma parte de una tendencia internacional para regular el uso de herramientas digitales en el entorno laboral. De completarse el proceso legislativo en el Senado, México avanzaría en la incorporación de este tipo de medidas dentro de su marco legal.

La nueva legislación aplicará para trabajadores en modalidad remota como para aquellos que laboran de forma presencial. |Imagen Ilustrativa

Qué significa el derecho a la desconexión digital en el trabajo

El derecho a la desconexión digital establece que las personas trabajadoras pueden ignorar comunicaciones relacionadas con su empleo cuando su jornada ya terminó. Esto incluye llamadas telefónicas, mensajes de aplicaciones, correos electrónicos u otros medios digitales enviados fuera del horario laboral.

La discusión sobre este tema surgió con más fuerza en los últimos años debido al uso permanente de herramientas tecnológicas en el trabajo. Plataformas de mensajería, correos y reuniones virtuales facilitaron la comunicación inmediata, pero también generaron una disponibilidad constante que en muchos casos extendió las jornadas más allá del horario formal.

En México, la legislación laboral ya contemplaba la desconexión digital dentro del capítulo de teletrabajo incorporado tras las reformas impulsadas después de la pandemia. Sin embargo, esa protección solo aplicaba para quienes realizaban sus labores a distancia.

Qué falta para que la ley de desconexión digital entre en vigor

Aunque la Cámara de Diputados ya aprobó la reforma, el proceso legislativo aún no concluye. El siguiente paso es que la iniciativa sea enviada al Senado de la República, donde deberá ser discutida y votada por los legisladores.

Si la Cámara alta también avala el proyecto, el decreto se turnará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez publicado, el cambio a la Ley Federal del Trabajo entraría en vigor y comenzaría a aplicarse en los centros laborales del país.

A partir de ese momento, las empresas tendrían que establecer lineamientos internos para asegurar que se respete este derecho. Entre otras cosas, se espera que las organizaciones definan políticas claras sobre el envío de mensajes, llamadas o correos laborales fuera del horario establecido.

