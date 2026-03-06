Comemos Todos 2026: Horarios de registro hoy 6 de marzo, módulos y link de inscripción

adn bueno
A través de este programa, los beneficiarios podrán recibir hasta 1,490 pesos bimestrales, además de los paquetes alimentarios con productos de la canasta básica.

¿Dónde están los módulos de REGISTRO al apoyo Comemos Todos Quintana Roo 2026?
Escrito por: Majo Santillán González

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dio a conocer que se abrió el registro para el programa Comemos Todos 2026, una estrategia que busca fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar la economía de 60 mil familias de esta entidad.

A través de este programa, los beneficiarios podrán recibir hasta 1,490 pesos bimestrales (que se entregan en una y en hasta cinco ocasiones en el año), además de los paquetes alimentarios con productos de la canasta básica.

"Cuando los recursos públicos se administran con honestidad, transparencia y sin corrupción, alcanza para más; es dinero del pueblo que regresa al pueblo", expresó la gobernadora.

Fechas de registro a Comemos Todos 2026

A través de un comunicado, se informó que las inscripciones se realizarán únicamente este 6 de marzo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, a través de módulos instalados en los 11 municipios del estado o mediante el portal oficial de la Secretaría de Bienestar estatal.

Link para hacer registro en línea a Comemos Todos 2026

Toda las personas que quieran hacer el registro en línea al programa Comemos Todas y Todos 2026, deben entrar al siguiente link https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos.

Lista de módulos de registro de Comemos Todos Quintana Roo 2026

Si no puedes realizar el registro en línea, se habilitaron módulos para que acudas:

  • Bacalar: Domo DEP. de la Colosio en Calle 21 entre calles 36 y 38 de la colonia Bacalar
  • Benito Juárez: Domo Deportivo Jacinto Canek en calle He-Zeba 351, esq. Av. Chichen Itza, Cancún
  • Cozumel: Domo Unidad Deportiva Bicentenario en Av. 65 Sur Bis, n. 1676, Col. Maravilla, Cozumel
  • Felipe Carrillo Puerto: Domo doble Cecilio Chi en calle 63 entre 50 y 52
  • Isla Mujeres: CDC Zona Continental en SM 2, mz 16, lt 1
  • José María Morelos: Domo San Juan en calle 49 Jacinto Canek, entre Tihosuco y calle 66
  • Lázaro Cárdenas: Dir. de Desarrollo Social en Calle Rafael E. Melgar con 5 de Febrero, Loc. Kantunilkin
  • Othón P. Blanco: CDC Habitat III en calle Chachalaca con Yaxocopoil en Col. Payo Obispo
  • Playa del Carmen: CDC Colosio en 25 Av. Norte, entre 30 Av. Norte y 104 Norte, Col. Luis Donaldo Colosio
  • Puerto Morelos: I.N.P Cordero del Dios Vivo en Reg. 17, mx 25, lt 01, calle Ciricote Joaquín Zetina Gasca
  • Puerto Morelos: Delegación Leona Vicario e Oficinas de ventanilla única, calle Leona Vicario, mz 77 lt 2
  • Tulum: ICAT en calle Alfa norte entre calle 4 pte. y Av. Tum-Kul.

Cabe destacar que quienes ya forman parte del programa podrán actualizar sus datos del 9 al 18 de marzo.

