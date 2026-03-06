Comemos Todos 2026: Horarios de registro hoy 6 de marzo, módulos y link de inscripción

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dio a conocer que se abrió el registro para el programa Comemos Todos 2026, una estrategia que busca fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar la economía de 60 mil familias de esta entidad.

A través de este programa, los beneficiarios podrán recibir hasta 1,490 pesos bimestrales (que se entregan en una y en hasta cinco ocasiones en el año), además de los paquetes alimentarios con productos de la canasta básica.

"Cuando los recursos públicos se administran con honestidad, transparencia y sin corrupción, alcanza para más; es dinero del pueblo que regresa al pueblo", expresó la gobernadora.

Fechas de registro a Comemos Todos 2026

A través de un comunicado, se informó que las inscripciones se realizarán únicamente este 6 de marzo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, a través de módulos instalados en los 11 municipios del estado o mediante el portal oficial de la Secretaría de Bienestar estatal.

Link para hacer registro en línea a Comemos Todos 2026

Toda las personas que quieran hacer el registro en línea al programa Comemos Todas y Todos 2026, deben entrar al siguiente link https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos.

Lista de módulos de registro de Comemos Todos Quintana Roo 2026

Si no puedes realizar el registro en línea, se habilitaron módulos para que acudas:



Bacalar: Domo DEP. de la Colosio en Calle 21 entre calles 36 y 38 de la colonia Bacalar

Benito Juárez: Domo Deportivo Jacinto Canek en calle He-Zeba 351, esq. Av. Chichen Itza, Cancún

Cozumel: Domo Unidad Deportiva Bicentenario en Av. 65 Sur Bis, n. 1676, Col. Maravilla, Cozumel

Felipe Carrillo Puerto: Domo doble Cecilio Chi en calle 63 entre 50 y 52

Isla Mujeres: CDC Zona Continental en SM 2, mz 16, lt 1

José María Morelos: Domo San Juan en calle 49 Jacinto Canek, entre Tihosuco y calle 66

Lázaro Cárdenas: Dir. de Desarrollo Social en Calle Rafael E. Melgar con 5 de Febrero, Loc. Kantunilkin

Othón P. Blanco: CDC Habitat III en calle Chachalaca con Yaxocopoil en Col. Payo Obispo

Playa del Carmen: CDC Colosio en 25 Av. Norte, entre 30 Av. Norte y 104 Norte, Col. Luis Donaldo Colosio

Puerto Morelos: I.N.P Cordero del Dios Vivo en Reg. 17, mx 25, lt 01, calle Ciricote Joaquín Zetina Gasca

Puerto Morelos: Delegación Leona Vicario e Oficinas de ventanilla única, calle Leona Vicario, mz 77 lt 2

Tulum: ICAT en calle Alfa norte entre calle 4 pte. y Av. Tum-Kul.

Cabe destacar que quienes ya forman parte del programa podrán actualizar sus datos del 9 al 18 de marzo.

