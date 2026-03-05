Zapotlán el Grande extiende el plazo de registro para 5 programas sociales municipales y estas son las fechas límites

El Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, anunció la ampliación del plazo de inscripción para cinco programas sociales municipales, con el objetivo de que más personas puedan completar su registro y acceder a los apoyos.

La decisión se tomó luego de que las convocatorias se publicaran con retraso debido a la delicada situación de seguridad suscitada en días anteriores en un gran número de territorios de Jalisco.

Estas son las nuevas fechas límite para registrarse

Tras la ampliación del plazo, la mayoría de los programas sociales del municipio tendrán como fecha límite de registro el 13 de marzo, mientras que uno de ellos permanecerá abierto hasta el 20 de marzo.

Los programas que ampliaron su periodo de inscripción son los siguientes:



Tzapotlatena 2026: Este programa está dirigido a mujeres del municipio y busca brindar apoyos económicos y herramientas para fortalecer su autonomía y mejorar sus condiciones de vida. Las beneficiarias pueden acceder a apoyos destinados a impulsar proyectos personales o familiares.



Este programa está dirigido a y busca brindar apoyos económicos y herramientas para fortalecer su autonomía y mejorar sus condiciones de vida. Las beneficiarias pueden acceder a apoyos destinados a impulsar proyectos personales o familiares. José Clemente Orozco 2026: Se trata de un programa enfocado en estudiantes del municipio, con el objetivo de apoyar su permanencia en el sistema educativo mediante estímulos económicos o apoyos que contribuyan a continuar con sus estudios.

Impulso a Atletas 2026: Este programa está diseñado para deportistas locales , especialmente aquellos que representan al municipio en distintas competencias. A través de este apoyo se busca impulsar el desarrollo deportivo mediante recursos que ayuden a cubrir gastos de entrenamiento, transporte o participación en eventos.



Este programa está diseñado para , especialmente aquellos que representan al municipio en distintas competencias. A través de este apoyo se busca impulsar el desarrollo deportivo mediante recursos que ayuden a cubrir gastos de entrenamiento, transporte o participación en eventos. Mujer Proactiva 2026: La iniciativa busca fortalecer el emprendimiento femenino , ofreciendo apoyos y acompañamiento a mujeres que desean iniciar o consolidar proyectos productivos en el municipio.



La iniciativa busca , ofreciendo apoyos y acompañamiento a mujeres que desean iniciar o consolidar proyectos productivos en el municipio. Personas Cuidadoras 2026: Este programa está dirigido a personas que se dedican al cuidado de familiares, especialmente adultos mayores o personas con discapacidad. A diferencia de los otros apoyos, el registro para este programa permanecerá abierto hasta el 20 de marzo.

Las autoridades municipales señalaron que la ampliación del plazo busca garantizar que los habitantes interesados tengan la oportunidad de completar su registro y participar en estos programas sociales impulsados por el gobierno local.

