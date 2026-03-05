Canastas Bienestar 2026: Fechas de registro en marzo y requisitos para recibir despensa en Edomex

El gobierno del Estado de México anunció el registro 2026 del programa social "Alimentación para el Bienestar", una iniciativa que busca apoyar a mujeres mexiquenses mediante la entrega de canastas con productos básicos destinadas a mejorar la nutrición y la alimentación de la población más vulnerable.

Canastas Bienestar 2026 proporciona despensas con más de 20 productos básicos a mujeres de 50 a 64 años en los 125 municipios. Además, ofrece servicios integrales como asesoría nutricional, psicológica y jurídica.

A continuación, te presentamos la información más reciente sobre el registro y funcionamiento del programa para marzo de 2026:

Canastas Bienestar 2026: Calendario de registro

El sector de la población mencionado podrá realizar su trámite hasta el miércoles 18 de marzo, a fin de integrarse o continuar dentro del padrón de beneficiarias.

Para más información y realizar el registro en el programa "Alimentación para el Bienestar", se puede consultar la página oficial: https://bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos . Allí podrás encontrar el módulo más cercano a tu domicilio.

Canastas Bienestar 2026: Requisitos para inscribirse al programa

Para completar el trámite, las solicitantes deben presentar:



Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

El trámite y el apoyo son totalmente gratuitos y personales.

"Alimentación para el Bienestar" resultados

De acuerdo con la convocatoria 2026, la lista de beneficiarias se publicará del 25 al 31 de marzo 2026.

Canastas Bienestar 2026: ¿Qué pasa si no puedo acudir presencialmente a realizar el trámite?

En el caso de mujeres que, debido a su estado de salud, no puedan realizar el registro de manera personal, podrán acudir a hacerlo un representante mayor de edad. Este deberá presentar una carta poder correctamente llenada, junto con copias de las identificaciones oficiales de ambas partes involucradas. Además, se requiere un certificado médico emitido por una institución oficial que confirme la condición de salud que impide a la interesada efectuar el trámite personalmente.

