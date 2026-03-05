Adiós a los viejos carnets: el Gobierno de México confirma cómo obtener la nueva Credencial para el Servicio Universal de Salud

El Gobierno de México dio a conocer el arranque del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un documento que transformará la forma en que millones de mexicanos acceden a atención médica. Si te preguntas cómo obtener esta nueva credencial, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el trámite, los requisitos y los plazos establecidos por las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué necesitas para tramitar la nueva credencial del Servicio Universal de Salud?

El registro para obtener este documento se realizará de lunes a sábado, en horario de 9:00 a 17:00 horas, en los 2 mil 365 módulos instalados y 9 mil 791 estaciones para toma de datos distribuidos en todo el territorio nacional. A continuación, los documentos necesarios:

Para menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Para mayores de edad:

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio

Durante el registro, las autoridades revisarán los documentos presentados, recabarán la firma de consentimiento del titular de los datos y su número de contacto, además de la toma de fotografía y huellas dactilares. Una vez concluido el proceso, el solicitante recibirá una notificación por mensaje SMS o llamada telefónica para recoger su credencial impresa.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein presenta la credencial del Servicio Universal de Salud, que garantizará acceso gratuito en las instituciones públicas IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.



Aplica para toda la población; el registro inicia en marzo a través de… pic.twitter.com/PhqbFiw0ko — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 20, 2026

¿Cuándo inicia el trámite y en qué estados?

El proceso de inscripción para la nueva credencial del Servicio Universal de Salud arrancó este lunes 3 de marzo y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con módulos de atención en distintas entidades del país de manera escalonada.

Los estados donde el trámite ya está disponible son:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Para las entidades de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, el registro estará disponible a partir del próximo 23 de marzo, por lo que los habitantes de esos estados aún tienen tiempo para preparar su documentación con anticipación.