Razones por las que la UNAM no puede cobrar cursos de idiomas para titulación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) devolver el dinero que un estudiante de Derecho pagó por un curso de inglés que tomó como requisito para titulación.

El máximo tribunal determinó que condicionar la obtención del grado académico a un pago es discriminatorio y vulnera el principio de gratuidad y progresividad en materia educativa, establecido en la Constitución desde 2019.

¿Por qué la UNAM no puede cobrar cursos de idiomas para titulación?

La decisión se tomó luego de que el alumno impugnó el cobro del "Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación", impartido por la Coordinación de Idiomas.

De acuerdo con publicaciones anteriores del centro de idiomas, el costo del curso rondaba los 3 mil 200 pesos, que podían ser pagados en dos parcialidades. Y antes de solicitarlo, se requiere realizar un examen de colocación.

Durante la sesión de este martes, por mayoría de siete votos los ministros aprobaron la propuesta del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz en la que determinó que la gratuidad de la educación superior también debe comprender los "elementos esenciales que permiten acreditar una licenciatura y obtener el título profesional correspondiente", como lo es, acreditar la comprensión de lectura en un idioma extranjero o lengua indígena.

En la sesión, la ministra Lenia Batres argumentó que la UNAM recibió 58 mil 85 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025, del cual 62% se destinó en docencia. Del monto, el gasto estimado por estudiante en educación superior asciende a 86 mil 893 pesos al año.

"Estos datos no son neutros, evidencian que la institución dispone de recursos públicos suficientes para absorber los costos de los componentes esenciales de la licenciatura, sin necesidad de trasladarlos a las y los estudiantes, mediante cobros específicos que condicionen la titulación", señaló.

El proyecto de Aguilar también fue apoyado por Sara Irene Herrerías, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arístides Guerrero e Irving Espinosa Betanzo.

De esta forma, la Corte ordenó a la Facultad de Derecho que devuelva el pago correspondiente al curso.

